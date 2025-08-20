Huawei z nowym hitem. MatePad 11.5 2025 taniej na start sprzedaży

W porównaniu do poprzednika nowa wersja wyróżnia się znacznie pojemniejszą baterią, obsługą rysika 3. generacji oraz lepszą jakością wyświetlacza. Tym razem jest to ekran LCD PaperMatte nowej generacji, który ma zapewniać żywsze kolory i skuteczniejszą redukcję odbić światła.

Ekran ma przekątną 11,5 cala, rozdzielczość 2456 x 1600, proporcje 3:2 i oferuje adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz. Warstwa antyrefleksyjna eliminuje 99% zakłóceń świetlnych i zmniejsza odbicia aż o 60%, a podwyższona teraz jasność 600 nitów pozwala cieszyć się tabletem także w pełnym słońcu.

Ekran urządzenia redukuje także emisję niebieskiego światła i migotanie oraz automatycznie dopasowuje jasność do warunków otoczenia. Kolejna nowość w ekranie – zastosowanie polaryzacji cyrkularnej – sprawia, że wyświetlane światło jest bardziej naturalne i łagodne, co zmniejsza zmęczenie wzroku nawet podczas wielogodzinnego użytkowania i działa również w okularach przeciwsłonecznych. Skuteczność ochrony wzroku potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circular Polarization) oraz SGS (Low Visual Fatigue).

Dopełnieniem wizualnych wrażeń jest system czterech głośników wspieranych przez algorytmy Huawei Histen 9.0.

Tablet, po podłączeniu klawiatury i rysika Huawei M-Pencil (3. generacji), zmienia się w kompaktowy notebook. Klawiatura może działać niezależnie, co umożliwia swobodne korzystanie np. na kolanach, podczas gdy tablet pozostaje na stoliku. Matowa powłoka ekranu sprawia, że podczas używania rysika użytkownik ma wrażenie pisania na papierze.

Huawei zadbał też o dodatkowe narzędzia, przydatne np. dla studentów. Użytkownicy mogą jednocześnie nagrywać spotkanie i robić odręczne notatki, które następnie, dzięki wsparciu AI, mogą być przekształcane w przejrzyste podsumowania. System pozwala na organizację treści, tworzenie map myśli, wyróżnianie fragmentów oraz wygodne udostępnianie materiałów.

Tablet obsługuje jednocześnie nawet cztery aplikacje – dwie w formie okien kafelkowych i dwie jako pływające. Dzięki temu równolegle można np. edytować e‑maile podczas czatowania, oglądać filmy w czasie zakupów online lub robić notatki w trakcie czytania.

Nowy model na 2025 rok został odchudzony – obudowa ma tylko 6,1 mm, choć minimalnie wzrosła waga do 515 g. Tablet wyposażony jest ponadto w łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, ma 8 GB pamięci RAM i 256 GB wewnętrznej. Kolejną nowością jest zintegrowana z wyspą aparatu antena Wi-Fi, która zwiększa przepustowość do 30% i zapewnia stabilny sygnał 360°. Długi czas pracy zapewnia akumulator o pojemności zwiększonej do 10 100 mAh z ładowaniem 40 W.

Ceny, dostępność i promocje

Rekomendowana cena detaliczna Huawei MatePad 11.5 2025 w wersji 8 GB / 256 GB wynosi 1799 zł dla zestawu z klawiaturą oraz 1999 zł, gdy do tabletu dołączone są klawiatura i rysik. W okresie od 20 sierpnia do 5 października 2025 r. trwa specjalna oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena będzie obniżona o 200 zł, do 1599 zł lub 1799 zł – w zależności od zestawu.

Tablety będą dostępne w dwóch kolorach: szarym i fioletowym. Można je będzie kupić w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet oraz u operatorów sieci Plus, Orange i Play. Urządzenia można także kupić w sklepie huawei.pl, jak również w oficjalnej Strefie Marki na Allegro.