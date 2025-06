Plus chce, by klienci zostali w domach. Ma mocne argumenty

Wakacje to doskonały moment, aby nadrobić serialowe i filmowe zaległości. To czas, w którym mamy trochę więcej przestrzeni, a i pogoda bywa kapryśna, więc okazji, aby w spokoju zasiąść przed ekranem, jest zdecydowanie więcej. Ciepły, ale jednocześnie deszczowy wieczór to dla wielu wymarzone warunki, aby oddać się tzw. binge watchingowi, czyli oglądniu ciągiem kolejnych odcinków ulubionego serialu.

Jednak do tego nie obejdzie się bez dostępu do topowy serwisów streamingowych. Ich liczba może przyprawiać o ból głowy, nie wspominając już o łącznych kosztach wykupienia jednocześnie SkyShowtime, Disney+ oraz Max. Na szczęście z pomocą przychodzi Plus, który pozwala wymienione serwisy, wraz ze swoimi usługami w postaci Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium, łączyć w pakiety. Dzięki temu nasz portfel czy konto bankowe nie są tak mocno obciążone.

Jak to wypada cenowo? Pakiet 2 wybranych serwisów streamingowych to wydatek zaledwie 30 zł miesięcznie. Jeśli zdecydujemy się na wybór aż 4 z 5 wymienionych usług, to cena rośnie do 60 zł, ale to nadal sporo mniej, niż zapłaciliśmy za wszystkie z osobna. Do tego wystarczy jeszcze dobrać abonament komórkowy, światłowód lub internet mobilny 5G/LTE i oferta gotowa. Szczegóły znajdziecie na stronie Plusa.

Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy warto? Według badań aż 56 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do wybranych serwisów streamingowych. Te są kluczowe dla 20 proc. ankietowanych, więc śmiało można powiedzieć, że Polacy uwielbiają oglądać seriale, filmy i programy dokumentalne we własnych czterech ścianach. Nic w tym dziwnego, bo każdy z tych serwisów ma sporo do zaoferowania. Nie wierzysz? To usiądź wygodnie, złap za kawę, herbatę czy co tam innego masz pod ręką i posłuchaj.

Co warto obejrzeć na Polsat Box Go?

Jeśli chodzi o serwis Polsat Box Go, to tutaj wybór dla wielu osób będzie bardzo prosty. Dla mnie, jak i dla większości kibiców, najważniejszy będzie dostęp do topowych rozgrywek tak w Europie, a także na świecie. Tutaj obejrzymy między innymi kwalifikacje do piłkarskich Mistrzostw Europy, mecze europejskiej Ligi Narodów, wyścigi w ramach najbardziej prestiżowych zawodów motorowych na świecie, czyli Formułę 1, ale też Ligę Konferencji oraz Ligę Europy, sporty walki, a nawet golf. Wybór jest ogromny. Pakiet Polsat Box Go Sport jest praktycznie obowiązkowy dla fanów sportu.

Pakiet Polsat Box Go Premium, z ponad 100 kanałami TV, serialami i ofertą filmową jest świetną propozycją gromadzącą wszystko to w jednym.

Jeśli chodzi o seriale, to wybór również jest szeroki, włącznie z autorskimi produkcjami Polsatu i klasykami w postaci Miodowych lat czy Świata według Kiepskich. Nie sposób pominąć Przyjaciółek, Sprawiedliwych, czy Policjantki i Policjanci, czy uwielbianego dzieła Chirurdzy, w którym aktualnie jest emitowany już 21. sezon. Atrakcyjna oferta filmowa z kolekcją tytułów z serii Rocky, Mission Imposible, John Wick, Spiderman, kinowych Bez urazy, Paddingtona i wiele innych.

Co warto obejrzeć na Disney+

Disney+ to zdecydowanie jeden z moich ulubionych serwisów streamingowych. Powód jest prosty – jestem tzw. nerdem. Uwielbiam zarówno filmy i seriale Marvela, jak i wszystkie historie ze świata Gwiezdnych Wojen. Jak do tego dorzucimy jeszcze animacje Pixara, to moje wewnętrzne dziecko skacze z radości. Jednak tym razem na początek polecę Wam coś spoza moich standardowych, nerdowskich zainteresowań.

Absolutnie rewelacyjnym serialem jest The Bear, który aktualnie liczy 3 sezony, ale już 26 czerwca zadebiutuje pierwszy odcinek 4. sezonu. To idealna okazja, aby nadrobić zaległości. Obraz opowiada o młodym szefie kuchni, który wraca do Chicago, aby poprowadzić rodzinny biznes. Chociaż brzmi to bardzo niewinnie, to jest to serial niezwykle dojrzały, momentami zabawny, a czasami wręcz dołujący. Jest tutaj wszystko. Chociaż wydaje się, że głównym aktorem jest tutaj jedzenie, to tak naprawdę jest to serial o ludziach. To jego najmocniejsza strona.

Drugim serialem, który warto obejrzeć, jest Daredevil: Born Again. To już historia osadzona w świecie Marvela, ale bardzo inna od tego, do czego przyzwyczaiły nas dotychczasowe filmy i seriale. Jest dużo poważniejszy, mroczny i skierowany raczej do starszego odbiorcy. To historia opowiadająca o walce z wewnętrznymi demonami, które – pomimo najmocniejszych starań – niestety często przejmują nad nami władzę. W mojej ocenie to jeden z najlepszych seriali nie tylko w komiksowym świecie Marvela, ale na Disney+, a nawet całego 2025 roku.

Co warto obejrzeć w Max?

Max to jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce. Jest ku temu prosty powód – wysoka jakość zarówno filmów, jak i seriali. Wskazanie dwóch, które zdecydowanie warto obejrzeć, jest trudne, ale nie dlatego, że takich brakuje, a dlatego, że jest ich tak wiele, że nie wiadomo, na które się zdecydować. Pomimo tego podjąłem się tego zadania.

Przede wszystkim w Max polecam obejrzeć serial The Last of Us. To propozycja tak samo dla osób, które znają już tę historię za sprawą rewelacyjnej gry Naughty Dog, jak i tych, dla których będzie to całkowicie nowa historia. Z jednej strony mamy tutaj pandemię grzyba, która zamienia ludzi w coś w rodzaju zombie. Jednocześnie to bardzo dojrzała i niejednoznaczna opowieść o stracie, dorastaniu i miłości. Dla mnie pozycja obowiązkowa.

Poza tym na liście dzieł do obejrzenia umieściłbym jeszcze Pingwina. Wiele osób może zniechęcić fakt, że jest to historia osadzona w komiksowym świecie DC. W końcu Oswald Cobblepot to jeden z głównych przeciwników Batmana. Jednak kompletnie odrzuciłbym takie argumenty. To zupełnie inna historia. Dużo mroczniejsza, brutalna, ale jednocześnie wciągająca. Pokazuje ona, jak spryt i bezwzględność mogą doprowadzić człowieka na szczyt, w tym przypadku szczyt przestępczego świata Gotham. W głównej roli występuje absolutnie zachwycający Colin Farrell, ale dla mnie serial ukradła Cristin Milioti, która wcieliła się w Sofię Falcone.

Co warto obejrzeć w SkyShowtime?

Odnoszę wrażenie, że SkyShowtime to wciąż w Polsce mocno niedoceniany serwis streamingowy. Może nie serwuje aż tylu filmów i seriali, co konkurenci, ale z pewnością stoją one na bardzo wysokim poziomie. SkyShowtime zdecydowanie stawia na jakość, a nie na ilość. Chcesz dowodów? Proszę bardzo.

Moją pierwszą polecajką w tym serwisie streamingowym będzie serial Langer, stworzony na bazie książki najbardziej poczytnego pisarza w Polsce, czyli Remigiusza Mroza. W tytułową rolę wciela się rewelacyjny Jakub Gierszał, który doskonale oddaje mrok miliardera, skrywającego ogromną tajemnicę. Wraz z nim występują równie świetni: Julia Pietrucha, Magdalena Boczarska oraz Piotr Adamczyk. Serial opowiada bardzo nietypową historię. Zaskakuje i często szokuje. Zdecydowanie warto.

Moja druga polecajka to jeden z nowszych seriali w ofercie SkyShowtime – Strefa Gangsterów. Pierwszy argumentem jest gwiazdorska obsada. W głównych rolach oglądamy tutaj Toma Hardyego, Helen Mirren oraz Pierce’a Brosnana. Mamy tutaj walkę przedstawicieli dwóch zwaśnionych rodzin mafijnych, które walczą o władzę w Londynie. W sam środek tej walki dostaje się Harry Da Souza (Tom Hardy). Serial zbiera rewelacyjne oceny, więc warto go zobaczyć. Dwa pierwsze odcinki zadebiutowały 9 czerwca, a kolejne będą pojawiać się w tygodniowych odstępach.

