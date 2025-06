Pixel 10 Pro z rewolucją w ekranie. Apple i Samsung mają to od lat

Google wreszcie może poprawić to, co przez lata denerwowało część użytkowników smartfonów Pixel – niską częstotliwość PWM (Pulse Width Modulation, modulacja szerokości impulsu). To sposób, w jaki ekran reguluje jasność. Jeśli częstotliwość jest zbyt niska, niektóre osoby odczuwają dyskomfort, zmęczenie oczu, a nawet bóle głowy. Firmy Apple i Samsung rozwiązały ten problem już dawno. Google – dopiero teraz.