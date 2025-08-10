Rewolucja w leceniu cukrzycy? Szansa na życie bez leków

Nadzieja na stabilne życie bez leków

"Badanie dotyczyło przeszczepu komórek trzustki poddanych edycji genów jako metody na wyleczenie i całkowite odwrócenie cukrzycy typu 1.

42-letni mężczyzna z cukrzycą typu 1 otrzymał przeszczepione komórki wysp trzustkowych. Podano je procesowi edycji genów metodą CRISPR - aby zapobiec odrzucaniu przeszczepionych komórek.

Cukrzyca typu 1 powoduje zaburzenie układu odpornościowego, w wyniku którego niszczą komórki trzustki odpowiedzialne za wytwarzanie insuliny. W regularnej terapii pacjenci muszą stosować syntetyczną insulinę.

Nie zatrzymuje to faktu, że ogólny stan zdrowia cukrzyków stopniowo pogarsza się z czasem.

Szwedzcy i amerykańscy badacze próbowali udowodnić, czy spersonalizowana terapia CRISPR może odwrócić reakcję immunologiczną.

Jak się okazało, 42-letni pacjent wytwarza insulinę i nie potrzebuje leków immunosupresyjnych.

Organizm 42-latka zachował przeszczepione komórki, a 12 tygodni po zabiegu jego stan zdrowia był w normie.

