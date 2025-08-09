Gry

Sensacja w Białymstoku. Na ulice wyjedzie nietypowy pojazd

Nasi koledzy z Kanału o Technologii i Muzeum gier i technologii w Białymstoku startują w sobotę 16 sierpnia z niesamowitą inicjatywą. Wypełnili klimatycznego Jelcza telewizorami i retro konsolami, by tak ruszyć w miasto.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 09:46
0
Przejedź się za darmo fuzją technologii i nostalgii

Ekipa w ramach inicjatywy skorzystała z pomocy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, by wspólnie przekształcić wnętrze starego autobusu w Ruchome Muzeum gier i technologii. W ruch poszedł autobus legenda, 9,2-tonowy Jelcz M11 z 1988 roku, o dumnej długości 11 metrów i brzmieniu silnika w głowie, już na sam jego widok jego zdjęcia:

Sensacja w Białymstoku. Na ulice wyjedzie nietypowy pojazd
Dokładnie tym Jelczem M11 będzie można się przejechać, źr: KMKM w Białymstoku

Do Retrobusa trafiła stacja zasilania Ecoflow, która służy jako źródło zasilania kineskopowych telewizorów i podłączonych do nich dawnych konsol do gier. To sprzęty znane wielu mieszkańcom z Muzeum gier i technologii w Białymstoku, w którym można nie tylko pograć w gry retro, ale też obejrzeć telefony i smartfony (bo to nie to samo) sprzed lat — kilka zdjęć z jego wnętrza zamieszczamy poniżej:

Jak dotrzeć do Retrobusa?

Autobus startuje w sobotę o 9 rano z Muzeum gier i technologii na Chorten Arena (wejście od skrzyżowania ul. Wiosennej i Ciołkowskiego). W planie jest kilka przejazdów, a konkretny rozkład jazdy, trasę i przystanki znaleźć będzie można na stronie wydarzenia.

Zródła zdjęć: Muzeum gier i technologii w Białymstoku, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku
Źródła tekstu: wł