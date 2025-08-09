Sensacja w Białymstoku. Na ulice wyjedzie nietypowy pojazd
Nasi koledzy z Kanału o Technologii i Muzeum gier i technologii w Białymstoku startują w sobotę 16 sierpnia z niesamowitą inicjatywą. Wypełnili klimatycznego Jelcza telewizorami i retro konsolami, by tak ruszyć w miasto.
Przejedź się za darmo fuzją technologii i nostalgii
Ekipa w ramach inicjatywy skorzystała z pomocy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, by wspólnie przekształcić wnętrze starego autobusu w Ruchome Muzeum gier i technologii. W ruch poszedł autobus legenda, 9,2-tonowy Jelcz M11 z 1988 roku, o dumnej długości 11 metrów i brzmieniu silnika w głowie, już na sam jego widok jego zdjęcia:
Do Retrobusa trafiła stacja zasilania Ecoflow, która służy jako źródło zasilania kineskopowych telewizorów i podłączonych do nich dawnych konsol do gier. To sprzęty znane wielu mieszkańcom z Muzeum gier i technologii w Białymstoku, w którym można nie tylko pograć w gry retro, ale też obejrzeć telefony i smartfony (bo to nie to samo) sprzed lat — kilka zdjęć z jego wnętrza zamieszczamy poniżej:
Jak dotrzeć do Retrobusa?
Autobus startuje w sobotę o 9 rano z Muzeum gier i technologii na Chorten Arena (wejście od skrzyżowania ul. Wiosennej i Ciołkowskiego). W planie jest kilka przejazdów, a konkretny rozkład jazdy, trasę i przystanki znaleźć będzie można na stronie wydarzenia.