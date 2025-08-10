Motoryzacja

Chcą wysadzać w powietrze Cybetrucki. Mają ku temu świetny powód

Amerykańskie siły powietrzne chcą wysadzić w powietrze dwa Cybertrucki. US Air Force ma ku temu ważny strategicznie powód.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:44
1
Chcą wysadzać w powietrze Cybetrucki. Mają ku temu świetny powód

Amerykańskie siły powietrzne chcą zbombardować Cybertrucki

Jak dowiadujemy się z dokumentów dotyczących kontraktów federalnych, US Air Force chce zakupić dwa Cybertrucki, aby użyć tych samochodów jako celów treningowych. Amerykańskie siły powietrzne mają łącznie zakupić 33 pojazdy, przez SUV-y, ciężarówki po Cybertrucki, a następnie wysadzić je w powietrze w Nowym Meksyku na poligonie rakietowym White Sands Missile Range.

Dlaczego akurat Cybetrucki? Amerykańskie wojsko uważa, że w strefie działań wojennych, Cybertruck jest typem pojazdu, którego mogliby użyć wrogie siły w celach militarnych. US Air Force uważa, że mini-ciężarówki Tesli mogą być znacznie odporniejsze na uszkodzenia i wybuchy.

Amerykańskie siły militarne wcześniej zleciły analizę możliwości bitewnych Cybertrucka, który został opisany jako pojazd cechujący się " kanciastym, agresywnym i futurystycznym wzornictwem " które wyróżnia pojazd na tle konkurencji. To właśnie chyba ten fragment stanowi wymówkę dla US Air Force, aby rozwalić sobie parę Cybertrucków, żeby zobaczyć, jak sobie poradzą z bombami i rakietami.

Przywódca Republiki Czeczeńskiej, Ramzan Kadyrow w 2024 r. używał Cybertrucka z zamontowanym ciężkim karabinem - więc prawdopodobnie amerykańskie siły powietrzne eksperymentują w słusznym celu. Co jednak warte przypomnienia - Cybertruck Kadyrowa został później zdalnie zdezaktywowany, a czeczeński watażka oskarżał Muska o "uceglenie" jego pojazdu.

Image
telepolis
wojsko Tesla Cybertruck us air force
Zródła zdjęć: Mike Mareen / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PC Gamer