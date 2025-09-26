Bezpieczeństwo

mBank ostrzega: jeśli dostaniesz takiego SMS-a, to jest to oszustwo

mBank dba o bezpieczeństwo swoich klientów i zawsze na bieżąco ich ostrzega przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami. Niestety, wcale nie jest to łatwe zadanie, bowiem w sieci jest nadal pełno oszustów, którzy nieustannie zmieniają swoje metody działania.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:08
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mBank ostrzega: jeśli dostaniesz takiego SMS-a, to jest to oszustwo

Oszuści ciągle zmieniają swoje metody

Lepiej być zawsze na bieżąco. mBank po raz kolejny zwraca uwagę na oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych, pracowników banku, funkcjonariuszy policji, rodzinę oraz znajomych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszelkie stosowane przez nich manipulacje są jedynie po to, aby wyłudzić cenne dane, a w najgorszym wypadku - pieniądze. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 128GB 5G 6.7'' 120Hz Alpejska zieleń (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 128GB 5G 6.7'' 120Hz Alpejska zieleń (CPO)
0 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799.99 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Zielony
-100 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 128GB 6.7" Żółty
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 128GB 6.7" Żółty
0 zł
3549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3549.99 zł
Advertisement

Jak możemy się przed tym uchronić?

W dalszym ciągu jedna metoda jest najskuteczniejsza - zachowanie czujności i uważanie na osoby, które do nas dzwonią i twierdzą, że reprezentują instytucję państwową. Wiadomo jednak - łatwo powiedzieć, trudniej wcielić w czyn. Bank jednak stara się uczulić na tego typu przekręty i być może, nagłaśniając ten typ ataków, uda się ochronić więcej osób. 

Wysyłają wiadomości SMS, by uwiarygodnić swój kontakt. Mówią o niebezpiecznej sytuacji na twoim koncie, np. o zmyślonej transakcji, zaciągniętym kredycie, wycieku danych lub tajnej operacji policyjnej. Będą nakłaniać cię do zrobienia przelewu lub wypłaty pieniędzy i przekazania ich na inne, rzekomo "bezpieczne konto". Wywierają presję, aby działać szybko.  

mówi jasno mBank w komunikacie.

mBank ostrzega - jeśli pracownik banku wysyła do nas SMS-a, aby potwierdzić swoją tożsamość, to jest to oszustwo. Nic więcej. Nie reaguj i nie brnij w to dalej. 

mBank mówi STOP. Tych rzeczy nie zrobisz w weekend

Image
telepolis
banki mbank ostrzega przed oszustami oszustwo na mBank mbank ostrzega mBank komunikat
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank