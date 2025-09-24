Zapomnij o ładowarce. Na zawsze. Sprawdziłem solarną klawiaturę Logitech

Bezprzewodowe biurko to marzenie wielu z nas. Mniej kabli to więcej porządku i estetyki. Jednak za tą wygodą zawsze czai się jedno pytanie: Kiedy znowu padnie mi bateria?. Najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz dłuższych czasów pracy na jednym ładowaniu, ale Logitech postanowił pójść o krok dalej i całkowicie wyeliminować ten problem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Model Signature Slim Solar+ K980 to pełnowymiarowa klawiatura biurowa, której sercem – oprócz wygodnych klawiszy – jest wbudowany panel fotowoltaiczny. Dzięki technologii Logi LightCharge urządzenie ma być zawsze gotowe do pracy, zasilane światłem słonecznym lub nawet zwykłą lampką na biurku. Do tego dochodzi ceniona funkcja Easy-Switch, pozwalająca na płynne przełączanie się między trzema sparowanymi urządzeniami.

Czy to klawiatura idealna? Postanowiłem to sprawdzić. Wyniki znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne klawiatury:

Plastikowa obudowa, kolor grafitowy,

Wymiary: 430,8 x 142,9 x 20,2 mm, masa: 712 g,

Typ klawiatury: pełnowymiarowa, membranowa, o wyspowym układzie klawiszy,

Łączność: Bluetooth Low Energy,

Kompatybilność: Windows 10/11 lub nowszy, macOS 12 lub nowszy, iPadOS 16 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy, ChromeOS, Linux, Android 12 lub nowszy,

Funkcje dodatkowe: klawisze Easy-Switch (do 3 urządzeń), wsparcie dla oprogramowania Logi Options+ (konfigurowalne klawisze, Smart Actions),

Zasilanie: wbudowany akumulator ładowany przez panel solarny (technologia Logi LightCharge), do 10 lat pracy.

Zawartość opakowania i pierwsze wrażenia

Minimalizm to słowo, które najlepiej opisuje zawartość pudełka. Po otwarciu biało-zielonego kartonu moim oczom ukazała się wyłącznie klawiatura. Nie znajdziemy tu żadnych kabli, przejściówek, a nawet instrukcji obsługi w formie papierowej. Podstawowe kroki parowania nadrukowano na wewnętrznej stronie opakowania. To ekologiczne i praktyczne podejście, które warto docenić.

Pierwszy kontakt z K980 budzi jednak mieszane uczucia. Z jednej strony klawiatura jest smukła i ma nowoczesny, minimalistyczny design. Z drugiej, plastik, z którego wykonano obudowę, sprawia wrażenie nieco "tandetnego". Po miesiącu korzystania z klawiatury nie znalazłem na niej jednak żadnych rys czy innych uszkodzeń. Nie jest to więc poziom premium, jak w przypadku modelu MX Keys Mini, z którego od dawna korzystam, ale przynajmniej zapewnia dobrą trwałość. znaną z innych produktów tej firmy.

Zasilanie, o którym nie trzeba myśleć

To, co wyróżnia tę klawiaturę na tle konkurencji, to oczywiście panel solarny umieszczony w górnej części obudowy. Nie jest to zwykły panel – technologia Logi LightCharge, jak zapewnia producent, czerpie energię z każdego źródła światła, nawet sztucznego. Oznacza to, że klawiatura ładuje się nie tylko w słoneczny dzień przy oknie, ale również wieczorem, przy świetle biurowej lampki.

Zanim napisałem tę recenzję, używałem klawiatury Logitech Slim Solar+ cały miesiąc. Pracowałem na niej całymi godzinami o różnych porach, zarówno przy świetle dziennym, jak i sztucznym. Przez ten czas nie wystąpiły żadne oznaki tego, że urządzenie ma za mało energii.

W praktyce sprowadza się to do jednego – o zasilaniu po prostu zapominamy. Klawiatura jest zawsze gotowa do pracy, co jest zgodne z hasłem na pudełku. To istotna zmiana w komforcie użytkowania, eliminująca jedno z największych utrapień bezprzewodowych akcesoriów. Mając tę klawiaturę, już nie trzeba nerwowo szukać kabla w środku ważnego zadania.

Wygoda pisania i codzienne użytkowanie

Klawisze w K980 mają układ wyspowy (chiclet), co z pewnością przypadnie do gustu osobom na co dzień pracującym na podobnych klawiaturach, na przykład w laptopach. Sam do takich należę. Skok klawiszy jest stosunkowo niski, ale wyraźnie wyczuwalny. Samo pisanie jest ciche i wygodne (przynajmniej dla mnie). Pełnowymiarowy blok numeryczny to duży plus w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi czy danymi liczbowymi.

Niestety, w codziennym użytkowaniu szybko natrafiłem na irytujący mankament, który w klawiaturze tej klasy nie powinien mieć miejsca. Mowa o braku diod na klawiaturze, informujących o włączeniu klawiszy Caps Lock oraz Num Lock. Przy naciskaniu klawisza możemy co najwyżej zobaczyć komunikat na ekranie komputera o tym fakcie. W niektórych sytuacjach jesteśmy skazani na zgadywanie, co potrafi być frustrujące, szczególnie przy wpisywaniu haseł. To drobiazg, ale znacząco wpływa na ogólną ergonomię pracy.

Jedna, by wszystkimi rządzić

Testowaną klawiaturę można sparować z trzema urządzeniami jednocześnie, a następnie szybko się między nimi przełączać. To rozwiązania, z których słynie Logitech, więc nie mogło ich tu zabraknąć. Proces parowania jest banalnie prosty – wystarczy przytrzymać przez 3 sekundy jeden z trzech dedykowanych klawiszy, a klawiatura wejdzie w tryb gotowości do połączenia. Teraz pozostaje znaleźć ją z poziomu urządzenia, do której chcemy ją podłączyć.

Na co dzień działa to rewelacyjnie. Można płynnie przejść od pisania maila na komputerze, przez odpisanie na wiadomość na smartfonie, po przeszukanie czegoś na tablecie. Wszystko za pomocą tej samej, wygodnej klawiatury. Funkcja Easy-Switch sprawnie przyspiesza pracę w środowisku złożonym z kilku sprzętów.

Oprogramowanie, czyli wartość dodana

Choć klawiatura działa od razu po sparowaniu, pełnię jej możliwości odkryjemy po zainstalowaniu aplikacji Logi Options+. Oprogramowanie pozwala na personalizację klawiszy funkcyjnych oraz skorzystanie z tak zwanych Smart Actions. To zestaw gotowych makr, które automatyzują powtarzalne czynności.

Z poziomu tej aplikacji możemy również zaktualizować oprogramowanie klawiatury, by zawsze korzystać z najnowszej wersji. Jest to zatem narzędzie przydatne nie tylko dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą dostosować sprzęt idealnie pod swoje potrzeby.

Słońce, cienie i cena wolności

Logitech Signature Slim Solar+ to klawiatura zbudowana wokół jednej, rewolucyjnej idei: całkowitego uwolnienia użytkownika od myślenia o ładowaniu. Dzięki zintegrowanemu panelowi solarnemu, który czerpie energię z dowolnego źródła światła, urządzenie jest zawsze gotowe do pracy. To innowacyjne podejście eliminuje największą wadę akcesoriów bezprzewodowych, oferując niezrównany komfort i niezawodność.

W codziennej pracy klawiatura okazuje się być bardzo wszechstronnym narzędziem. Pisanie na niej jest ciche i komfortowe, a pełnowymiarowy układ z blokiem numerycznym docenią osoby pracujące z danymi. Dodatkowym atutem jest ceniona funkcja płynnego przełączania się między trzema sparowanymi urządzeniami oraz zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na głęboką personalizację i automatyzację zadań.

Mimo innowacyjnego zasilania, produkt nie jest pozbawiony wad. Zastosowane tworzywa, choć trwałe, nie sprawiają wrażenia materiałów premium. Najbardziej irytującym niedociągnięciem jest jednak brak fizycznych wskaźników dla klawiszy Caps Lock i Num Lock. Bywa to frustrujące i nie powinno mieć miejsca w sprzęcie tej klasy.

Ostatecznie, przy cenie 469 zł za wersję standard i 549 zł za wersję biznesową, Logitech K980 stawia użytkownika przed jasnym wyborem. To propozycja dla osób, dla których absolutna wygoda i wolność od kabli są warte więcej niż luksusowe wykończenie i drobnostki ergonomiczne. Jeśli marzysz o klawiaturze, o której baterii możesz całkowicie zapomnieć, ten model jest niemal bezkonkurencyjny i wart swojej ceny. O ile jesteś w stanie zaakceptować jego kompromisy.