Sprzęt

Ile herców? Nadchodzi nowy poziom odświeżania smartfonów

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 21:35
0
Bardzo wysokie odświeżanie wkrótce może stać bardzo powszechne i to nie tylko wśród telefonów najbardziej znanych marek. Jeden z producentów panelów smartfonów właśnie ogłosił masową produkcję panelu z bardzo wysokim odświeżaniem – trafi on w niedługim czasie do gamingowego telefonu.

Nowe panele 185 Hz wchodzą do masowej produkcji

Firma Tianma ogłosiła uruchomienie masowej produkcji paneli AMOLED z odświeżaniem 185 Hz dla smartfonów. Jest to o tyle istotne, gdyż wyświetlacz Tianmy zawiera nowy układ pikseli z dwutorową niezależną architekturą sterowania do zapisu danych oraz kompensacji progu DFTF (czyli podwójnego tranzystora cienkowarstwowego).

W rezultacie udało się uzyskać wyższy współczynnik szybkości zmiany koloru pikseli, a także proporcje jasność pierwszej wyświetlanej ramki obrazu (o 13,4%) oraz zminimalizować retencję obrazu o 61%. Czas reakcji wynosi tutaj poniżej 5,4 ms (per ramka wyświetlanego obrazu) i nie uświadczymy tzw. efektu "ghostingu".

Wszystko po to, aby zapewnić wyraźny i ostry obraz przy szybko ruszających się obiektach. Inną zaletą jest obniżenie zużycia energii poprzez zastosowanie najnowszych, energooszczędnych mechanizmów emitowania światła.

Tianma to drugi producent, któremu udało się osiągnąć poziom odświeżania 185 Hz w ekranie AMOLED – pierwszy był Samsung w 2024, który produkował tego typu panele dla ASUS-a i jego ROG Phone 9.

Pierwszym smartfonem z nowymi panelami od Tianmy będzie gamingowy Honor Win z wyświetlaczem o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczością 1272 x 2800 pikseli i 6000 cd/m2 jasności.

Image
telepolis
Honor WIN ekrany amoled odświeżanie 185 hz
Zródła zdjęć: asharkyu / Shutterstock.com
Źródła tekstu: OLED info, Xiaomitime