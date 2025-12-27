Sprzęt

Budżetowy, acz gamingowy laptop dziś do kupienia aż 700 zł taniej

Przed promocją kosztował 4499 zł, a teraz może być Twój za 3799 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21:59
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, to może być najlepsza okazja na zakup tak wyposażonego urządzenia w tej cenie. Lenovo LOQ 3-15 nie jest topową jednostką, jednak jednocześnie mamy tu do czynienia ze sprzętem, którego działanie powinno być więcej, niż zadowalające.

Lenovo LOQ 3-15 700 zł taniej

Lenovo LOQ 3-15

Zacznijmy od ekranu: jest to 15,6-calowy, matowy panel IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości 144 Hz. Idealny kompromis, który świetnie współgra z tym, co znajdziemy głębiej. Czyli z sześciordzeniowym i dwunastowątkowym układem Ryzen 5 220, którego wspiera 16 GB DDR5, 5600 MHz. Tu jednak pojawia się pewna kontrowersja: pamięć ta jest w jednym slocie. Nie mamy więc dual channel. Z drugiej strony mamy jeden slot wolny. Więc ewentualny zakup drugiej takiej kości da temu laptopowi potężnego kopa i to bez konieczności wymiany dwóch banków pamięci, co przy dzisiejszych cenach jest pewną oszczędnością.

Na gry przeznaczono natomiast 512 GB pamięci. Tu widać więc kolejny ślad obecnych, ciężkich czasów. Rekompensuje to natomiast karta graficzna RTX 5050 z 8 GB vRAM. Powinna ona sobie poradzić z niemal każdą grą na rynku, chociaż oczywiście nie zawsze na maksymalnych ustawieniach. A wszystko to może być Wasze za 3799 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

gaming lenovo laptopy Lenovo LOQ 3-15
Zródła zdjęć: Lenovo