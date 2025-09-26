Aplikacje

Spotify z nowymi zabezpieczeniami. Więcej dobrej muzyki, mniej spamu

Spotify podało, że w ciągu ostatniego roku usunęło z platformy aż 75 milionów fałszywych utworów. I trzeba przyznać jedno - była to zawrotna ilość spamu, jakim serwis był zasypywany.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Spotify z nowymi zabezpieczeniami. Więcej dobrej muzyki, mniej spamu

Spotify wprowadza nowe zabezpieczenia

I to jest ten rodzaj ruchu, który użytkownicy Spotify za każdym razem sobie chwalą i doceniają. Nowe zabezpieczenia obejmują głównie politykę kontroli nieautoryzowanego podszywania się pod danego wokalistę (tzw. "deepfake") oraz przesyłania fałszywej muzyki na oficjalne profile artystów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Spotify wzbogacił się o ulepszony filtr antyspamowy, zapobiegający masowemu przesyłaniu muzyki i duplikatom. Co ciekawe, jest on w stanie przeciwdziałać także atakom SEO i sztucznie skracanym utworom, mającym na celu podniesienie liczby odtworzeń i co za tym idzie, płatności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne APPLE Earpods MMTN2ZM/A Biały
Słuchawki douszne APPLE Earpods MMTN2ZM/A Biały
0 zł
70.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 70.63 zł
Słuchawki dokanałowe FRESH N REBEL Twins Ace True Blue ANC Niebieski
Słuchawki dokanałowe FRESH N REBEL Twins Ace True Blue ANC Niebieski
-36.26 zł
309 zł - najniższa cena
Kup teraz 272.74 zł
Słuchawki dokanałowe FRESH N REBEL Twins Breez Niebieski
Słuchawki dokanałowe FRESH N REBEL Twins Breez Niebieski
-69.01 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

Firma też informuje o tym, że nieustannie pracuje nad opracowaniem standardu branżowego w napisach końcowych utworów, który "jasno wskazywałby, gdzie i jaką rolę odegrała sztuczna inteligencja w tworzeniu utworu". I to jest zdecydowanie dobry kierunek zmian. 

AI nie taka znów straszna, ale należy jej dobrze używać

Sztuczna inteligencja istnieje, co więcej staje się coraz bardziej wszechobecna, i serwis taki jak Spotify musi się z nią zmierzyć.

W najlepszym wydaniu sztuczna inteligencja otwiera artystom niesamowite, nowe możliwości tworzenia muzyki, a słuchaczom jej odkrywania. W najgorszym wypadku może być wykorzystywana przez oszustów do dezorientowania i oszukiwania słuchaczy oraz do wprowadzania "śmieci".

czytamy na blogu Spotify. 

Podczas środowej konferencji prasowej, wiceprezes Spotify i globalny dyrektor ds. produktów muzycznych Charlie Hellman zapewnił, że serwis nie zamierza karać artystów za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Wręcz przeciwnie, chce pozwolić im rozwinąć skrzydła i stać się bardziej kreatywnymi. 

Ale jesteśmy tu także po to, aby powstrzymać tych, którzy oszukują system. Ze wszystkich dobrych stron sztucznej inteligencji będziemy mogli skorzystać tylko wtedy, gdy będziemy agresywnie chronić się przed złymi.

przestrzegł wiceprezes Spotify, Charlie Hellman. 

Konta dla nastolatków. Nowa funkcja Facebooka już w Polsce

 

Image
telepolis
spotify aplikacja Spotify Spotify nowości
Zródła zdjęć: Just Life / Shutterstock
Źródła tekstu: Variety, Slashdot.com, Spotify