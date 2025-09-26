Spotify z nowymi zabezpieczeniami. Więcej dobrej muzyki, mniej spamu
Spotify podało, że w ciągu ostatniego roku usunęło z platformy aż 75 milionów fałszywych utworów. I trzeba przyznać jedno - była to zawrotna ilość spamu, jakim serwis był zasypywany.
Spotify wprowadza nowe zabezpieczenia
I to jest ten rodzaj ruchu, który użytkownicy Spotify za każdym razem sobie chwalą i doceniają. Nowe zabezpieczenia obejmują głównie politykę kontroli nieautoryzowanego podszywania się pod danego wokalistę (tzw. "deepfake") oraz przesyłania fałszywej muzyki na oficjalne profile artystów.
Spotify wzbogacił się o ulepszony filtr antyspamowy, zapobiegający masowemu przesyłaniu muzyki i duplikatom. Co ciekawe, jest on w stanie przeciwdziałać także atakom SEO i sztucznie skracanym utworom, mającym na celu podniesienie liczby odtworzeń i co za tym idzie, płatności.
Firma też informuje o tym, że nieustannie pracuje nad opracowaniem standardu branżowego w napisach końcowych utworów, który "jasno wskazywałby, gdzie i jaką rolę odegrała sztuczna inteligencja w tworzeniu utworu". I to jest zdecydowanie dobry kierunek zmian.
AI nie taka znów straszna, ale należy jej dobrze używać
Sztuczna inteligencja istnieje, co więcej staje się coraz bardziej wszechobecna, i serwis taki jak Spotify musi się z nią zmierzyć.
W najlepszym wydaniu sztuczna inteligencja otwiera artystom niesamowite, nowe możliwości tworzenia muzyki, a słuchaczom jej odkrywania. W najgorszym wypadku może być wykorzystywana przez oszustów do dezorientowania i oszukiwania słuchaczy oraz do wprowadzania "śmieci".
Podczas środowej konferencji prasowej, wiceprezes Spotify i globalny dyrektor ds. produktów muzycznych Charlie Hellman zapewnił, że serwis nie zamierza karać artystów za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Wręcz przeciwnie, chce pozwolić im rozwinąć skrzydła i stać się bardziej kreatywnymi.
Ale jesteśmy tu także po to, aby powstrzymać tych, którzy oszukują system. Ze wszystkich dobrych stron sztucznej inteligencji będziemy mogli skorzystać tylko wtedy, gdy będziemy agresywnie chronić się przed złymi.