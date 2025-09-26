Spotify z nowymi zabezpieczeniami. Więcej dobrej muzyki, mniej spamu

Spotify wprowadza nowe zabezpieczenia

I to jest ten rodzaj ruchu, który użytkownicy Spotify za każdym razem sobie chwalą i doceniają. Nowe zabezpieczenia obejmują głównie politykę kontroli nieautoryzowanego podszywania się pod danego wokalistę (tzw. "deepfake") oraz przesyłania fałszywej muzyki na oficjalne profile artystów.

Spotify wzbogacił się o ulepszony filtr antyspamowy, zapobiegający masowemu przesyłaniu muzyki i duplikatom. Co ciekawe, jest on w stanie przeciwdziałać także atakom SEO i sztucznie skracanym utworom, mającym na celu podniesienie liczby odtworzeń i co za tym idzie, płatności.

Firma też informuje o tym, że nieustannie pracuje nad opracowaniem standardu branżowego w napisach końcowych utworów, który "jasno wskazywałby, gdzie i jaką rolę odegrała sztuczna inteligencja w tworzeniu utworu". I to jest zdecydowanie dobry kierunek zmian.

AI nie taka znów straszna, ale należy jej dobrze używać

Sztuczna inteligencja istnieje, co więcej staje się coraz bardziej wszechobecna, i serwis taki jak Spotify musi się z nią zmierzyć.

W najlepszym wydaniu sztuczna inteligencja otwiera artystom niesamowite, nowe możliwości tworzenia muzyki, a słuchaczom jej odkrywania. W najgorszym wypadku może być wykorzystywana przez oszustów do dezorientowania i oszukiwania słuchaczy oraz do wprowadzania "śmieci". czytamy na blogu Spotify.

Podczas środowej konferencji prasowej, wiceprezes Spotify i globalny dyrektor ds. produktów muzycznych Charlie Hellman zapewnił, że serwis nie zamierza karać artystów za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Wręcz przeciwnie, chce pozwolić im rozwinąć skrzydła i stać się bardziej kreatywnymi.