Konta dla nastolatków. Nowa funkcja Facebooka już w Polsce

Niepełnoletni użytkownicy Facebooka będą lepiej chronieni

Właściwie nie jest to żadna niespodzianka. O kontach dla nastolatków była już mowa we wrześniu, ubiegłego roku. Konta dla nastolatków są przeznaczone dla użytkowników od 13 do 17 lat. Na Facebooku i Messengerze wdrażano stopniowo w różnych krajach już od kwietnia 2025 roku. Dostały je w pierwszej kolejności takie kraje, jak: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.

Ale w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, funkcja ta została udostępniona dopiero teraz. Można się spodziewać, że liczba chronionych nieletnich użytkowników w sieci znacząco wzrośnie.

Chcemy, aby rodzice byli zadowoleni z korzystania przez swoje nastoletnie dzieci z mediów społecznościowych. (...) Wspieranie rodziców i pomoc nastolatkom w bezpiecznym korzystaniu z naszych aplikacji to odpowiedzialność, którą traktujemy poważnie. tłumaczy Adam Mosseri, szef Instagrama.

Jak to działa?

Meta automatycznie przypisuje nieletnich użytkowników do konta dla nastolatków. Oznacza to, że automatycznie też aktywuje ograniczenia, które mają poprawić ochronę ich prywatności oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo. Wszystkie osoby, które mają mniej niż 16 lat, muszą uzyskać zgodę rodzica, aby zmienić ustawienia na mniej rygorystyczne.

Wiadomości do niepełnoletnich mogą wysyłać użytkownicy, których oni obserwują lub są znajomymi. Osoby, które nie obserwują kont nastolatków nie mogą oglądać ich treści, ani wchodzić w nimi w interakcje. Posiadacze kont dla nastolatków muszą akceptować nowych obserwujących.

Ale to nie wszystko, serwis w przypadku kont dla nastolatków, odfiltrowuje bardziej uważnie obraźliwe słowa i frazy z komentarzy. Do tego, osoby z tego typu kontami, mają także ograniczony dostęp do treści "kontrowersyjnych", takich jak poprawianie urody, odchudzanie się czy walki.

Konto takie ma także ciekawą funkcję, sugerującą opuszczenie aplikacji po 60 minutach korzystania oraz wysyłania automatycznych odpowiedzi na prywatne wiadomości od 22:00 do 7:00. Wszystko to ma na celu zapewnić lepszy sen naszemu dziecku.

Nie da się ukryć, że to właśnie rodzice, zyskują większą kontrolę. Mogą lepiej się przyjrzeć z kim komunikowało się jego dziecko w ciągu ostatnich 7 dni, jakimi stronami się interesuje, oraz ustawić według własnego uznania limit czasowy na korzystanie z Facebooka i Messengera. Mogą także zablokować opcję nadawania na żywo.