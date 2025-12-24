Te dwa rozszerzenia do Chrome kradną hasła, dane kart i wiele więcej

W Chrome We Store dostępne są dwa rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome, które kradną dane użytkowników. Oba działają od 2017 roku.

Szkodliwe rozszerzenia do Chrome

Mowa o rozszerzeniach Phnatom Shuttle, które zostały opublikowane przez tego samego dewelopera. Oba reklamowane są jako narzędzia do przekierowywania ruchu i testowania prędkości sieci. Co więcej, dostępne są w modelu subskrypcyjnym w cenie od 1,4 do 13,6 dolarów miesięcznie.

Analiza firmy Socket.dev wykazała, że oba rozszerzenia przekierowują ruch za pomocą serwerów, które są w pełni kontrolowane przez hakerów. Za pomocą odpowiedniego kodowania mogą oni wykradać dane użytkowników.

To atak typu "man-in-the-middle", który pozwala przejąć dowolne informacje, w tym dane logowania, dane kart płatniczych, hasła, dane osobowe, ciasteczka, a nawet tokeny z żądań API. To pokazuje, jak dużym zagrożeniem są wtyczki.