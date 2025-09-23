Odpalaj WhatsApp. Dogadasz się jak nigdy dotąd

Ponad 3 miliardy użytkowników w 180 krajach korzysta z naszych usług, a my każdego dnia dbamy o to, by mogli być w stałym kontakcie niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Wiemy jednak, że język bywa barierą, która utrudnia realizację planów czy wyrażanie uczuć – wyjaśnia WhatsApp.

Jak ma działać nowa funkcja tłumaczenia wiadomości? Gdy użytkownik komunikatora otrzyma wiadomość w obcym języku, wystarczy, że ją przytrzyma i wybierze opcję „Tłumacz”. Można wskazać język źródłowy lub docelowy oraz pobrać pakiet językowy na przyszłość, aby przy kolejnych tłumaczeniach był dostępny od ręki. Funkcja ta działa w rozmowach indywidualnych, w grupach oraz w aktualizacjach Kanałów.

Dla użytkowników Androida WhatsApp przygotował dodatkowo możliwość automatycznego tłumaczenia całego wątku czatu. Dzięki temu wszystkie nowe wiadomości w takiej rozmowie będą od razu tłumaczone.

WhatsApp uspokaja, że nowa funkcja została zaprojektowana z myślą o ochronie prywatności rozmów. Tłumaczenia odbywają się bezpośrednio na urządzeniu, a WhatsApp nie ma do nich dostępu.