Płatności bezgotówkowe

Nowość na autostradzie A2. Kierowcy w końcu się doczekali

Podróż autostradą może być szybsza i wygodniejsza niż dotąd. Bank Pocztowy wprowadził nowe rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą oszczędzić czas. Wystarczy aplikacja w telefonie i można ruszać w drogę bez zbędnych postojów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:18
Autopay w aplikacji Pocztowy

Bank Pocztowy rozszerzył usługę Autopay w swojej aplikacji mobilnej. Od teraz kierowcy mogą korzystać z automatycznych płatności także na autostradzie A2, na odcinku Poznań–Konin. Do tej pory rozwiązanie działało na A1 (Gdańsk–Toruń) oraz A4 (Katowice–Kraków).

System rozpoznaje tablicę rejestracyjną przy wjeździe i zjeździe z autostrady. Szlaban podnosi się automatycznie, a opłata pobierana jest bezpośrednio z konta bankowego. Potwierdzenia transakcji i faktury dostępne są w każdej chwili w aplikacji.

Jak to działa w praktyce?

Aby korzystać z usługi, wystarczy zaktualizować aplikację Pocztowy na Androidzie, zalogować się i dodać dane pojazdu. Potem wybiera się konto do płatności i autostrady, z których chce się korzystać. Przy kolejnych przejazdach system działa w tle, bez potrzeby sięgania po telefon.

Z usługi Autopay korzysta już ponad 2,5 mln kierowców w Polsce. Popularność rośnie, bo automatyczne płatności oszczędzają czas i eliminują konieczność stania w kolejkach do bramek.

Wygoda i rosnąca popularność

Przedstawiciele Banku Pocztowego i Autopay podkreślają, że kierowcy bardzo pozytywnie oceniają to rozwiązanie. Doceniają nie tylko szybkość przejazdu, ale też łatwy dostęp do historii płatności i faktur w aplikacji.

Rozszerzenie usługi Autopay o autostradę A2 to kolejny krok w kierunku ułatwiania codziennych spraw naszym klientom. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że automatyczne płatności za przejazdy autostradami spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem – kierowcy doceniają wygodę, oszczędność czasu i prosty dostęp do historii przejazdów oraz faktur w aplikacji Pocztowy. Cieszymy się, że możemy oferować kolejne rozwiązanie, które realnie ułatwia podróżowanie.

Monika Sokołowska, Dyrektor Departamentu Kanałów Zdalnych Banku Pocztowego

Cieszymy się, że użytkownicy aplikacji Pocztowy mogą od teraz korzystać z kolejnego udogodnienia od Autopay. Automatyczne płatności na odcinku A2 wdrożyliśmy na początku tego roku i korzysta z nich coraz większa liczba użytkowników. Co ważne, cały proces odbywa się w tle, bez konieczności sięgania po smartfona w trakcie jazdy. Zależy nam, by płatności były maksymalnie proste i wygodne. Już teraz z rozwiązań mobilnych Autopay korzysta ponad 2,5 mln kierowców, a ich liczba wciąż rośnie, sprawiając, że automatyczne płatności na autostradach stają się standardem.

Dominika Sienawska, Product Manager w Autopay
Image
telepolis
płatności bezgotówkowe Autopay Bank Pocztowy autostrada a2 płatności za przejazd autostradą automatyczne płatności za przejazd autostradą Bank Pocztowy aplikacja Bank Pocztowy nowość
Zródła zdjęć: Bank Pocztowy
Źródła tekstu: Bank Pocztowy