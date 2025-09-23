Nowość na autostradzie A2. Kierowcy w końcu się doczekali
Podróż autostradą może być szybsza i wygodniejsza niż dotąd. Bank Pocztowy wprowadził nowe rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą oszczędzić czas. Wystarczy aplikacja w telefonie i można ruszać w drogę bez zbędnych postojów.
Autopay w aplikacji Pocztowy
Bank Pocztowy rozszerzył usługę Autopay w swojej aplikacji mobilnej. Od teraz kierowcy mogą korzystać z automatycznych płatności także na autostradzie A2, na odcinku Poznań–Konin. Do tej pory rozwiązanie działało na A1 (Gdańsk–Toruń) oraz A4 (Katowice–Kraków).
System rozpoznaje tablicę rejestracyjną przy wjeździe i zjeździe z autostrady. Szlaban podnosi się automatycznie, a opłata pobierana jest bezpośrednio z konta bankowego. Potwierdzenia transakcji i faktury dostępne są w każdej chwili w aplikacji.
Jak to działa w praktyce?
Aby korzystać z usługi, wystarczy zaktualizować aplikację Pocztowy na Androidzie, zalogować się i dodać dane pojazdu. Potem wybiera się konto do płatności i autostrady, z których chce się korzystać. Przy kolejnych przejazdach system działa w tle, bez potrzeby sięgania po telefon.
Z usługi Autopay korzysta już ponad 2,5 mln kierowców w Polsce. Popularność rośnie, bo automatyczne płatności oszczędzają czas i eliminują konieczność stania w kolejkach do bramek.
Wygoda i rosnąca popularność
Przedstawiciele Banku Pocztowego i Autopay podkreślają, że kierowcy bardzo pozytywnie oceniają to rozwiązanie. Doceniają nie tylko szybkość przejazdu, ale też łatwy dostęp do historii płatności i faktur w aplikacji.
Rozszerzenie usługi Autopay o autostradę A2 to kolejny krok w kierunku ułatwiania codziennych spraw naszym klientom. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że automatyczne płatności za przejazdy autostradami spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem – kierowcy doceniają wygodę, oszczędność czasu i prosty dostęp do historii przejazdów oraz faktur w aplikacji Pocztowy. Cieszymy się, że możemy oferować kolejne rozwiązanie, które realnie ułatwia podróżowanie.
Cieszymy się, że użytkownicy aplikacji Pocztowy mogą od teraz korzystać z kolejnego udogodnienia od Autopay. Automatyczne płatności na odcinku A2 wdrożyliśmy na początku tego roku i korzysta z nich coraz większa liczba użytkowników. Co ważne, cały proces odbywa się w tle, bez konieczności sięgania po smartfona w trakcie jazdy. Zależy nam, by płatności były maksymalnie proste i wygodne. Już teraz z rozwiązań mobilnych Autopay korzysta ponad 2,5 mln kierowców, a ich liczba wciąż rośnie, sprawiając, że automatyczne płatności na autostradach stają się standardem.