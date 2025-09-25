Platforma przesunęła jutrzejszą premierę serialu. "Podjęliśmy decyzję"
Widzowie jednak będą musieli obejść się ze smakiem. Apple TV+ przesunęło premierę wyczekiwanego serialu "Specjalistka" z Jessicą Chastain w roli głównej. Wszystko wskazuje na to, że na 8 godzin mocnego kina będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.
"Specjalistka" ("The Savant") to serial, którego premiera miała odbyć się już w najbliższy piątek, 26 września 2025na platformie Apple TV+. Platforma zdecydowała się jednak na przesunięcie premiery, z powodów ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Tematyka serialu jest ściśle związana z zagadnieniami IT i zagrożeniami terrorystycznymi naszych czasów. Pierwszy odcinek miał zadebiutować już jutro ( w piątek 26 września), ale stacja podjęła decyzję, że nastąpi przesunięcie premiery.
Po długich przemyśleniach podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery serialu "Specjalistka". Doceniamy wyrozumiałość widzów i wyczekujemy na pokazanie projektu w późniejszym terminie.
Serwis streamingowy bezpośrednio nie napisał nigdzie, co było powodem tego typu decyzji. Jednak media mówią jasno - ma to związek ze sprawą, którą żyje cała Ameryka - zabójstwem prawicowego aktywisty politycznego Charliego Kirka. A w serialu mamy wątki typu: snajper w akcji, planowanie zamachu bombowego na budynek rządowy.
Scenariusz "Specjalistki" zainspirowany został artykułem, jaki ukazał się na łamach Cospopolitan w 2019 roku: "Czy możliwe jest powstrzymanie masowej strzelaniny, zanim do niej dojdzie?". Serial opowiada historię weteranki i tajnej śledczej - Jodi Goodwin - która infiltruje internetowe grupy szerzące nienawiść, w celu powstrzymania ataków terrorystycznych.