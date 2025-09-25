Telewizja i VoD

Platforma przesunęła jutrzejszą premierę serialu. "Podjęliśmy decyzję"

Widzowie jednak będą musieli obejść się ze smakiem. Apple TV+ przesunęło premierę wyczekiwanego serialu "Specjalistka" z Jessicą Chastain w roli głównej. Wszystko wskazuje na to, że na 8 godzin mocnego kina będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Platforma przesunęła jutrzejszą premierę serialu. "Podjęliśmy decyzję"

"Specjalistka" ("The Savant") to serial, którego premiera miała odbyć się już w najbliższy piątek, 26 września 2025na platformie Apple TV+. Platforma zdecydowała się jednak na przesunięcie premiery, z powodów ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Tematyka serialu jest ściśle związana z zagadnieniami IT i zagrożeniami terrorystycznymi naszych czasów. Pierwszy odcinek miał zadebiutować już jutro ( w piątek 26 września), ale stacja podjęła decyzję, że nastąpi przesunięcie premiery.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 55PUS8010 55" LED 4K Titan OS Ambilight 3 Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55PUS8010 55" LED 4K Titan OS Ambilight 3 Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telewizor PHILIPS 85PUS8510 85" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 85PUS8510 85" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Telewizor PHILIPS 48OLED769 48" 4K 120 TitanOS TV Ambilight x3 Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 48OLED769 48" 4K 120 TitanOS TV Ambilight x3 Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799.99 zł
Advertisement

Po długich przemyśleniach podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery serialu "Specjalistka". Doceniamy wyrozumiałość widzów i wyczekujemy na pokazanie projektu w późniejszym terminie.

czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie Deadline.

Serwis streamingowy bezpośrednio nie napisał nigdzie, co było powodem tego typu decyzji. Jednak media mówią jasno - ma to związek ze sprawą, którą żyje cała Ameryka -  zabójstwem prawicowego aktywisty politycznego Charliego Kirka. A w serialu mamy wątki typu: snajper w akcji, planowanie zamachu bombowego na budynek rządowy. 

Scenariusz "Specjalistki" zainspirowany został artykułem, jaki ukazał się na łamach Cospopolitan w 2019 roku: "Czy możliwe jest powstrzymanie masowej strzelaniny, zanim do niej dojdzie?". Serial opowiada historię weteranki i tajnej śledczej - Jodi Goodwin - która infiltruje internetowe grupy szerzące nienawiść, w celu powstrzymania ataków terrorystycznych.

Image
telepolis
Apple TV apple tv+ premiera serialu nowy serial Apple TV+ serial
Zródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, Deadline