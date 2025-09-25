Platforma przesunęła jutrzejszą premierę serialu. "Podjęliśmy decyzję"

"Specjalistka" ("The Savant") to serial, którego premiera miała odbyć się już w najbliższy piątek, 26 września 2025na platformie Apple TV+. Platforma zdecydowała się jednak na przesunięcie premiery, z powodów ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Tematyka serialu jest ściśle związana z zagadnieniami IT i zagrożeniami terrorystycznymi naszych czasów. Pierwszy odcinek miał zadebiutować już jutro ( w piątek 26 września), ale stacja podjęła decyzję, że nastąpi przesunięcie premiery.

Po długich przemyśleniach podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery serialu "Specjalistka". Doceniamy wyrozumiałość widzów i wyczekujemy na pokazanie projektu w późniejszym terminie. czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie Deadline.

Serwis streamingowy bezpośrednio nie napisał nigdzie, co było powodem tego typu decyzji. Jednak media mówią jasno - ma to związek ze sprawą, którą żyje cała Ameryka - zabójstwem prawicowego aktywisty politycznego Charliego Kirka. A w serialu mamy wątki typu: snajper w akcji, planowanie zamachu bombowego na budynek rządowy.