Telewizja i VoD

Premiera nowego serialu lada moment. Sam zwiastun jest już niesamowity

Kochamy miniseriale. Apple TV+ właśnie puścił do sieci zwiastun "Specjalistki" ("The Savant") z Jessicą Chastain w roli głównej. Nowy 8-odcinkowy miniserial platfrmy zapowiada się bardzo obiecująco.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:34
0
"Specjalistka" czyli 8 godzin mocnego kina

Showrunnerem nowego sensacyjnego serialu Apple TV+ jest Melissa James Gibson. Ale bez obaw, nie będziemy musieli jakoś szczególnie długo czekać. Premiera serialu zaplanowana jest już na 26 września 2025. Platforma wypuści najpierw dwa pierwsze odcinki, a następnie będzie udostępniała kolejne, co tydzień, w każdy piątek. Przygotujmy zatem miskę popcornu i garść zdrowych przekąsek. Po obejrzeniu zwiastunu, już wiemy, że będzie się działo. Tematyka jest mocno związana z IT i z zagrożeniami naszych czasów. Jedno jest pewne - raczej nie będziemy się nudzić.

W główną rolę wcieliła się nagrodzona Oscarem za "Oczy Tammy Faye", Jessica Chastain, pełniąca jednocześnie funkcję producentki wykonawczej. 

Kolejny serial, w którym kobieta ocala świat

Miło, że ponownie po serialu "Wybór" na plan pierwszy wysuwają się kobiety, które posiadają wysokie kompetencje. Jessica Chastain wciela się w "Specjalistce" w rolę tajnej oficerki śledczej, która zajmuje się infiltracją grup siejących nienawiść w internecie. Kobiecie przyjdzie zmierzyć się z najbardziej brutalnymi ekstremistami w USA. Fabuła serialu luźno bazuje na prawdziwej historii tajemniczej kobiety o pseudonimie Savant, która pomogła w ujęciu Michaela Fintona, terrorysty działającego jako Talib Islam. Przestępca próbował wysadzić jeden z rządowych budynków w Illinois.

