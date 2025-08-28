Premiera nowego serialu lada moment. Sam zwiastun jest już niesamowity

"Specjalistka" czyli 8 godzin mocnego kina

Showrunnerem nowego sensacyjnego serialu Apple TV+ jest Melissa James Gibson. Ale bez obaw, nie będziemy musieli jakoś szczególnie długo czekać. Premiera serialu zaplanowana jest już na 26 września 2025. Platforma wypuści najpierw dwa pierwsze odcinki, a następnie będzie udostępniała kolejne, co tydzień, w każdy piątek. Przygotujmy zatem miskę popcornu i garść zdrowych przekąsek. Po obejrzeniu zwiastunu, już wiemy, że będzie się działo. Tematyka jest mocno związana z IT i z zagrożeniami naszych czasów. Jedno jest pewne - raczej nie będziemy się nudzić.