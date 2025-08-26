Telewizja i VoD

Ten serial to petarda. Zaledwie 5 odcinków, ale wbijających w fotel

Thrillery polityczne mają to do siebie, że wbijają w fotel i widzowie Netflixa naprawdę je lubią. Jako przykład można podać chociażby "Dyplomatkę". Dlatego nie jest żadną niespodzianką, że kolejny polityczny serial ledwo co się pojawił na platformie, to już szturmem zajął pierwsze miejsce w rankingu, zrzucając z piedestału wyczekiwaną "Wednesday"

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:43
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten serial to petarda. Zaledwie 5 odcinków, ale wbijających w fotel

"Wybór" serial nr 1 Netflixa

"Wybór" to składający się zaledwie z pięciu odcinków, polityczny miniserial, na którego Polacy dosłownie "rzucili się". Serial wskoczył na miejsce pierwsze najchętniej oglądanych seriali dosłownie w momencie. I trudno się temu dziwić. W serialu aż roi się od politycznych gierek i tajemnic wagi międzynarodowej. I choć nie jest kryminałem, to jednak trzyma w napięciu lepiej niż niejeden serial o zagadkowym morderstwie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tu rządzą kobiety

A co najważniejsze i najbardziej charakterystyczne - skupia się on na kobietach. To właśnie one w serialu muszą mierzyć się z całym światem. Widok prezydentki i premierki cieszy, ale lekko to one nie mają. Twórcy na każdym kroku każą im udowadniać swoją wartość, podczas gdy inni nieustannie grzebią w ich życiu prywatnym, chcą za wszelką cenę pozbawić stanowiska, a nawet zagrażają najbliższym. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 55C45LA 55" OLED 4K 144Hz WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar LG SC9S
Telewizor LG 55C45LA 55" OLED 4K 144Hz WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar LG SC9S
0 zł
7098.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7098.99 zł
Telewizor JVC LT-65VD3500 65" LED UHD VIDAA TV Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-65VD3500 65" LED UHD VIDAA TV Dolby Vision HDMI 2.1
-300.2 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899.79 zł
Telewizor LG 86QNED86A6A 86" MINILED 4K 144Hz VRR WebOS TV Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG 86QNED86A6A 86" MINILED 4K 144Hz VRR WebOS TV Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
9499 zł - najniższa cena
Kup teraz 9499 zł
Advertisement

Warto go zobaczyć także z powodu wracającej na duży ekran francuskiej aktorki Julie Delpy, którą widzowie przed laty pokochali za rolę w trylogii "Przed wschodem słońca". 

Serial wskoczył na Netflixa 21 sierpnia i już jest numerem 1 platformy streamingowej. 

Ten wymóg to bezsensowny absurd. Rząd nareszcie zrobi z tym porządek

Image
telepolis
seriale na netflix najlepsze seriale na Netflixie Netflix seriale na raz Netflix najpopularniejsze seriale Netflix nowy serial netflix miniserial seriale netflix
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix