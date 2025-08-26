Ten serial to petarda. Zaledwie 5 odcinków, ale wbijających w fotel

"Wybór" serial nr 1 Netflixa

"Wybór" to składający się zaledwie z pięciu odcinków, polityczny miniserial, na którego Polacy dosłownie "rzucili się". Serial wskoczył na miejsce pierwsze najchętniej oglądanych seriali dosłownie w momencie. I trudno się temu dziwić. W serialu aż roi się od politycznych gierek i tajemnic wagi międzynarodowej. I choć nie jest kryminałem, to jednak trzyma w napięciu lepiej niż niejeden serial o zagadkowym morderstwie.

Tu rządzą kobiety

A co najważniejsze i najbardziej charakterystyczne - skupia się on na kobietach. To właśnie one w serialu muszą mierzyć się z całym światem. Widok prezydentki i premierki cieszy, ale lekko to one nie mają. Twórcy na każdym kroku każą im udowadniać swoją wartość, podczas gdy inni nieustannie grzebią w ich życiu prywatnym, chcą za wszelką cenę pozbawić stanowiska, a nawet zagrażają najbliższym.

Warto go zobaczyć także z powodu wracającej na duży ekran francuskiej aktorki Julie Delpy, którą widzowie przed laty pokochali za rolę w trylogii "Przed wschodem słońca".