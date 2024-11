Jeden z najlepszych seriali Netflixa powrócił z 2 sezonem i wymiata

Kate Wyler wróciła na platformę Netflixa i nadal podbija serca widzów. W końcu! I to przed wyborami w USA, co dodaje całości mocniejszego wydźwięku.

2. sezon "Dyplomatki" już jest do obejrzenia w na Netflixie od 31 października i trzeba przyznać, że wiele osób na niego czekało. Pierwsza seria była w ubiegłym roku ogromnym, ale też i nieoczekiwanym, hitem. Co więcej, zakończyła się w taki sposób, że ciężko było nie czekać na dalsze odcinki. Wszyscy pamiętamy także, że nie obyło się bez kontrowersji odnośnie słowa "dyplomatka", które u nas oznacza przede wszystkim teczkę na dokumenty, a nie kobietę piastującą tak szacowny urząd. Ale to były tylko rozważania, które nagłośniły serial.

Ostatecznie, ten polityczny thiller zdobył zarówno serca widzów, jak i krytyków. Jednym słowem, oczekiwania są spore. Ale jak pokazują pierwsze opinie, sezon drugi jest równie dobry, co pierwszy. Poziom został utrzymany.

O czym opowiada "Dyplomatka"?

W wielkim skrócie, aby uniknąć spoilerowania. Kate Wyler (grana przez Keri Russell) obejmuje urząd ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii. Krzyżuje jej to poniekąd plany wyjazdu na placówkę w Afganistanie. Kate Wyler ma charakterystyczny styl, najchętniej nosiłaby wyłącznie czarne spodnie i garnitury oraz lekko potargane włosy. W innych kreacjach czuje się lekko skrępowana. Ale to nie wszystko, jako kobieta na świeczniku jest wystawiona na rozmaite ataki i próby. A wszystko poprowadzone jest w taki sposób, że jej losy śledzimy z zapartym tchem.

Dyplomatka to idealna pozycja do odpalenia w jesienny wieczór. Dla wszystkich, którzy uwielbiają śledzić rządowe spiski. Ale serial ma jedną wadę - za szybko mija.

Zobacz: Ten serial Marvela to prawdziwy hit. Dostępne już wszystkie odcinki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix