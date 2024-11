Ten serial Marvela to prawdziwy hit. Dostępne już wszystkie odcinki

Platforma Disney+ rozpieszcza fanów Marvela jak tylko może. Na platformie pojawiły się już wszystkie odcinki serialu "To zawsze Agata", łącznie z tym finałowym. Nic, tylko oglądać.

Najlepszy serial Marvela?

Główna bohaterka to wiedźma Agatha Harkness, znana z serii "WandaVision". W nowej odsłonie zachwyca i intryguje fanów jeszcze bardziej. No i trzeba przyznać, że trochę przeraża. Jak na horror przystało.

Idealny pomysł na weekend

Serial ma wyjątkowo dobre opinie w sieci. Mówi się o nim nawet, że to najlepszy serial Marvela. Widzom podoba się fakt, że dla odmiany, serial nie opowiada o superbohaterach, ale o wiedźmach, co jest niezwykle odświeżające i idealnie wpisuje się w listopadową, lekko halloweenową aurę. Klimat rodem z horroru jest również mile widziany i oceniany na plus. Co prawda, krytycy aż tak bardzo nie podzielają tego entuzjazmu, ale nazywają film "poprawnym". Ale wiadomo - zdanie widza jest równie ważne, jak nie najważniejsze. Zatem jeśli nie macie pomysłu, co obejrzeć w weekend, śmiało można odpalić serial "To zawsze Agatha". Idealny do obejrzenia ze znajomymi i rodziną.

O czym opowiada serial?

Tytułowa Agatha to wiedźma, która została pozbawiona mocy. Robi co może, aby tę moc odzyskać. W serialu zobaczymy także postać młodzieńca, który towarzyszy jej w podróży legendarnym Szlakiem Wiedźm. Jak można się domyślić, na tej drodze spotka ich wiele niebezpieczeństw. Obok Kathryn Hahn, która wcieliła się w Agathę, zobaczymy m.in. Aubrey Plazę, Joe Locke oraz Patti LuPone.

Na platformie Disney+ można już obejrzeć wszystkie 9 odcinków serii.

Zobacz: Mdleją, ale oglądają. Takiego hitu nikt się nie spodziewał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney+

Źródło tekstu: Disney+