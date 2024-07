Najstraszniejszy serial w historii Disneya. Gratka dla fanów horrorów

"Agatha All Along" wytwórni Marvel to spin-off słynnego horroru "Wandavision". Oczekiwany od dawna, w końcu doczekał się pierwszego pełnego zwiastuna.

To będzie serial o tematyce nadprzyrodzonej, który zdaniem twórców Marvela, wyznaczy nowy kierunek dla produkcji streamingowych. Tak strasznie jeszcze nie było! Serial opowiada historię Agathy Harkness (w tej roli Katherine Hahn), która próbuje odzyskać utraconą moc. Ci, którzy oglądali część pierwszą Wandavision, będą w temacie. Pamiętać należy jednak, że tytułowa bohaterka jest czarnym charakterem, a zdarzenia z jej udziałem mają nas przyprawić o gęsią skórkę.

Agatha jest naprawdę zabawna, ale też naprawdę straszna. I robi to dość dramatycznie. Jest niesamowitą antybohaterką. Wciąga cię do tego stopnia, że zanim się obejrzysz, płaczesz. To przerażający gatunek Marvela. Gra idzie o śmiertelne stawki. To serial o Haloween.