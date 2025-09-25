Bank apeluje do klientów. To nie żart, czyszczą konta szybko i do zera

Kolejny bank apeluje do klientów

BOŚ ostrzega! Uwaga na oszustów, podszywających się pod pracowników bezpieczeństwa banku! taki komunikat gromi na stronie banku BOŚ.

Okazuje się, że i tego banku nie omija popularny w ostatnim czasie typ oszustw finansowych. Coraz częściej przestępcy wydzwaniają do swoich ofiar i przedstawiają im się jako pracownicy banku. Przekonują rozmówców, że pracują w dziale bezpieczeństwa danej placówki. Ale niezależnie od tego, co nam wmawiają, przyświeca im jeden cel - chcą wyłudzić nasze dane logowania, kody BLIK, numery kart lub zwyczajnie nakłonić do realizacji oszukańczej transakcji.

Bank zwraca także uwagę na to, jakimi argumentami przestępcy posługują się w konwersacji z nami. Po tym, jak przestawią się nam jako pracownicy banku, najczęściej działu bezpieczeństwa, przechodzą do ataku. Informują nas o rzekomym zagrożeniu na naszym koncie, np. podejrzanej transakcji, próbie włamania na konto, kradzieży środków, albo też o konieczności zablokowania konta. Robią wszystko, aby zmusić nas do działania w panice i pośpiechu.

Bank uczula swoich klientów:

Pamiętaj, prawdziwy pracownik banku nie poprosi cię nigdy o: