Bezpieczeństwo

Bank apeluje do klientów. To nie żart, czyszczą konta szybko i do zera

Banki nieustannie apelują do swoich klientów, mając na uwadze ich bezpieczeństwo, oraz bezpieczeństwo ich środków finansowych zgromadzonych na koncie. Tym razem z komunikatem wystąpił Bank Ochrony Środowiska.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:09
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank apeluje do klientów. To nie żart, czyszczą konta szybko i do zera

Kolejny bank apeluje do klientów

BOŚ ostrzega! Uwaga na oszustów, podszywających się pod pracowników bezpieczeństwa banku!

taki komunikat gromi na stronie banku BOŚ.

Okazuje się, że i tego banku nie omija popularny w ostatnim czasie typ oszustw finansowych. Coraz częściej przestępcy wydzwaniają do swoich ofiar i przedstawiają im się jako pracownicy banku. Przekonują rozmówców, że pracują w dziale bezpieczeństwa danej placówki. Ale niezależnie od tego, co nam wmawiają, przyświeca im jeden cel - chcą wyłudzić nasze dane logowania, kody BLIK, numery kart lub zwyczajnie nakłonić do realizacji oszukańczej transakcji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank zwraca także uwagę na to, jakimi argumentami przestępcy posługują się w konwersacji z nami. Po tym, jak przestawią się nam jako pracownicy banku, najczęściej działu bezpieczeństwa, przechodzą do ataku. Informują nas o rzekomym zagrożeniu na naszym koncie, np. podejrzanej transakcji, próbie włamania na konto, kradzieży środków, albo też o konieczności zablokowania konta. Robią wszystko, aby zmusić nas do działania w panice i pośpiechu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 512GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 512GB 6.1" Czarny
-200 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
-300.99 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Advertisement

Bank uczula swoich klientów:

Pamiętaj, prawdziwy pracownik banku nie poprosi cię nigdy o: 

  • Zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, w tym takiego, które umożliwiłoby zdalny dostęp do urządzenia klienta.
  • Podanie hasła dostępu do serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej.
  • podanie kodów autoryzujących, numeru CVV/CVC karty oraz numeru PIN.

 

Image
telepolis
banki BOŚ BOŚ Bank Bank Ochrony Środowiska oszustwo na pracownika banku
Zródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock
Źródła tekstu: bosbank.pl