Fałszywe maile od banku. Możesz stracić wszystkie pieniądze

Oszuści podszywają się pod bank

PKO BP ostrzega przed kolejną falą ataków phishingowych. Do klientów trafiają wiadomości o tematach: "Prosimy o potwierdzenie danych w celu utrzymania dostępu do usług" oraz "Potwierdzenie przelewu".

E-maile zawierają linki prowadzące do fałszywych stron, które do złudzenia przypominają serwis iPKO. W niektórych przypadkach dołączane są także pliki, w których ukryte jest złośliwe oprogramowanie. Wystarczy chwila nieuwagi, by przestępcy przejęli dane logowania i dostęp do konta.

Jak działają oszuści?

Cyberprzestępcy wykorzystują sfałszowane adresy nadawców. W nagłówkach wiadomości pojawia się nazwa banku, co ma uwiarygodnić atak. Ofiary namawiane są do szybkiej weryfikacji konta, by rzekomo zachować dostęp do usług.

PKO Bank Polski przypomina, że nie wysyła e-maili ani SMS-ów z linkami do logowania. Wszystkie takie wiadomości to próba wyłudzenia danych.

Nie daj się okraść!

PKO BP przypomina, że ostrożność to najlepsza ochrona przed cyberprzestępcami. Bank apeluje, by zawsze zachować czujność i nie dać się nabrać na fałszywe wiadomości.