Revolut jak przecinak. Polacy rzucili się na jego usługi
Revolut przekroczył w Polsce próg 5 milionów klientów. Nad Wisłą coraz częściej staje się bankiem pierwszego wyboru, magnesem są też usługi dodatkowe, jak jak karty eSIM.
Polska to czwarty największy, pod względem liczby klientów, rynek Revolut na świecie (po Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii). W październiku 2022 roku Revolut miał 2 mln klientów w Polsce, w 2023 roku 3 miliony, a rok temu chwalił się 4 milionami. Jeśli utrzyma dynamikę, przekroczy próg 6 mln klientów w Polsce w 2026 roku.
Revolut powstał w 2015 roku w Londynie. Rok później powstało biuro Revolut w Krakowie (2016). Dziś Revolut zatrudnia na świecie ponad 10 tys. osób, w tym 1100 nad Wisłą. Cyfrowy bank stale inwestuje i rozwija w Polsce swoje huby kompetencyjne: Credit Hub, FinCrime Hub, Support Hub i Tech Hub (w którym pracuje 359 inżynierów oprogramowania, analityków danych i ekspertów cyberbezpieczeństwa). Jak podkreśla Revolut, dzięki skali i popularności usług płatniczych, Polska jest rynkiem, na którym fintech buduje i testuje nowe produkty.
Revolut jako bank pierwszego wyboru
Revolut pomaga 5 mln Polaków, w tym 48 tys. użytkownikom kont wspólnych (+50% w b.r.), radzić sobie z codziennymi kosztami życia. Ułatwiają to funkcje kontroli wydatków i budżetowania w aplikacji. 176 tys. polskich rodziców i dzieci używa konta, apki i kart <18 (+40% w b.r.) do edukacji finansowej przez praktykę. Z Revolut korzystają też gospodarstwa domowe, by odłożyć pieniądze (oprocentowanie w zł do 5% w skali roku i w EUR do 2,7% w skali roku w planie Ultra). Depozyty Polaków w Revolut wzrosły do 5,9 mld zł na koniec 2024 r. (+56% r/r). Z Revolut inwestuje już 595 tys. polskich klientów (+46% w b.r.)
Polacy docenili też inne funkcje, nie tylko płatnicze – np. uruchomili w tym roku ponad 300 tys. pakietów Revolut eSIM. Tylko w tym roku Revolut udostępnił w Polsce m.in. raty w karcie kredytowej, giełdę do handlu walutami cyfrowymi Revolut X, bezprowizyjne plany inwestycyjne ETF, łatwy zakup biletów transportu miejskiego w 50 miastach Polski oraz funkcję in-app calls do połączeń głosowych z supportem w aplikacji.
Europejski Revolut Bank posiada pełną licencję bankową i jest regulowany bezpośrednio przez Europejski Bank Centralny i Bank Litwy (ma ponad 46 mln klientów w Europie).