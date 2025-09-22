Revolut jak przecinak. Polacy rzucili się na jego usługi

Polska to czwarty największy, pod względem liczby klientów, rynek Revolut na świecie (po Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii). W październiku 2022 roku Revolut miał 2 mln klientów w Polsce, w 2023 roku 3 miliony, a rok temu chwalił się 4 milionami. Jeśli utrzyma dynamikę, przekroczy próg 6 mln klientów w Polsce w 2026 roku.

Revolut powstał w 2015 roku w Londynie. Rok później powstało biuro Revolut w Krakowie (2016). Dziś Revolut zatrudnia na świecie ponad 10 tys. osób, w tym 1100 nad Wisłą. Cyfrowy bank stale inwestuje i rozwija w Polsce swoje huby kompetencyjne: Credit Hub, FinCrime Hub, Support Hub i Tech Hub (w którym pracuje 359 inżynierów oprogramowania, analityków danych i ekspertów cyberbezpieczeństwa). Jak podkreśla Revolut, dzięki skali i popularności usług płatniczych, Polska jest rynkiem, na którym fintech buduje i testuje nowe produkty.

Revolut jako bank pierwszego wyboru

Revolut pomaga 5 mln Polaków, w tym 48 tys. użytkownikom kont wspólnych (+50% w b.r.), radzić sobie z codziennymi kosztami życia. Ułatwiają to funkcje kontroli wydatków i budżetowania w aplikacji. 176 tys. polskich rodziców i dzieci używa konta, apki i kart <18 (+40% w b.r.) do edukacji finansowej przez praktykę. Z Revolut korzystają też gospodarstwa domowe, by odłożyć pieniądze (oprocentowanie w zł do 5% w skali roku i w EUR do 2,7% w skali roku w planie Ultra). Depozyty Polaków w Revolut wzrosły do 5,9 mld zł na koniec 2024 r. (+56% r/r). Z Revolut inwestuje już 595 tys. polskich klientów (+46% w b.r.)

Polacy docenili też inne funkcje, nie tylko płatnicze – np. uruchomili w tym roku ponad 300 tys. pakietów Revolut eSIM. Tylko w tym roku Revolut udostępnił w Polsce m.in. raty w karcie kredytowej, giełdę do handlu walutami cyfrowymi Revolut X, bezprowizyjne plany inwestycyjne ETF, łatwy zakup biletów transportu miejskiego w 50 miastach Polski oraz funkcję in-app calls do połączeń głosowych z supportem w aplikacji.