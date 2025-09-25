Nowe doniesienia o następcy Skyrima. Nie wszystkim się to spodoba
11.11.2011: to była data premiery Skyrima. Ostatnia odsłona The Elder Scrolls jest z nami już od niemal 14 lat.
I jeszcze przez jakiś czas będzie ona najnowszą grą z głównej serii. Chociaż The Elder Scrolls VI zostało zapowiedziane w 2018 roku, tak od tamtej pory zrobiło się o grze podejrzanie cicho. Dobra wiadomość jest taka, że ta cały czas powstaje.
The Elder Scrolls VI
Mniej optymistyczna jest ta, która wynika z plotek. Wynika z nich, że zobaczymy grę nie prędzej, jak pod koniec 2027 roku, czyli aż 9 lat od zapowiedzi. A i to pod warunkiem, że nie zaliczy ona jakiegoś poślizgu. Można wręcz się zastanawiać, czy po takim czasie marka The Elder Scrolls ma jeszcze jakąś moc, czy większą siłą nie jest nazwa Skyrim sama w sobie. Jednak po premierze odnowionego Obliviona raczej znamy odpowiedź i TES wciąż ma się dobrze w sercach wielu graczy.
Serwis KirGuru zauważył jednak pewną istotną zależność: otóż deklarowana data premiery The Elder Scrolls VI pokrywa się z domniemaną datą premiery kolejnego Xboxa. To może sugerować, że gra będzie dla niego tytułem startowym. Rzecz jasna, o ile polityka mówiąca, że wszystko może być Xboxem, o ile jesteś wystarczająco odważny, nie ulegnie zmianie, to gra powinna trafić także na PC-ty z Windowsem. Plotki mówią także o wersji na Switch 2. Gracze PlayStation mogą jednak — przynajmniej przez jakiś czas — obejść się smakiem.