Nowe doniesienia o następcy Skyrima. Nie wszystkim się to spodoba

I jeszcze przez jakiś czas będzie ona najnowszą grą z głównej serii. Chociaż The Elder Scrolls VI zostało zapowiedziane w 2018 roku, tak od tamtej pory zrobiło się o grze podejrzanie cicho. Dobra wiadomość jest taka, że ta cały czas powstaje.

The Elder Scrolls VI

Mniej optymistyczna jest ta, która wynika z plotek. Wynika z nich, że zobaczymy grę nie prędzej, jak pod koniec 2027 roku, czyli aż 9 lat od zapowiedzi. A i to pod warunkiem, że nie zaliczy ona jakiegoś poślizgu. Można wręcz się zastanawiać, czy po takim czasie marka The Elder Scrolls ma jeszcze jakąś moc, czy większą siłą nie jest nazwa Skyrim sama w sobie. Jednak po premierze odnowionego Obliviona raczej znamy odpowiedź i TES wciąż ma się dobrze w sercach wielu graczy.