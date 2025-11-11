Bezpieczeństwo

Europejski bank apeluje. Zacznij gromadzić gotówkę

Europejski bank wydał najnowsze wytyczne, dotyczące ilości posiadanej gotówki. Lepiej już teraz się zabezpieczyć.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:55
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Europejski bank apeluje. Zacznij gromadzić gotówkę

W ostatnim czasie doszło do kilku incydentów, które utrudniły życie Europejczyków. Mowa między innymi o blackoucie w Hiszpanii i Portugalii czy też awarii systemu płatności jeden z firm w Danii. Dlatego też banki coraz częściej rekomendują, aby mieć gotówkę na tzw. czarną godzinę. Najnowsze wytyczne w tej sprawie wydał Danmarks Nationalbank.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank apeluje w sprawie gotówki

Duński bank wydał nowe rekomendacje dla swoich klientów. Wśród nich znajduje się punkt związany z ilością posiadanej gotówki. Według banku każdy z obywateli powinien mieć około 250 duńskich koron (ok. 143 zł) na wypadek awarii. Dzięki temu możliwe będzie zrobienie zwykłych, codziennych zakupów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRWHE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRWHE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
33.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 33.99 zł
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRNVE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRNVE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
36.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 36.63 zł
Kalkulator CASIO FX-220 PLUS-2S Zasilanie bateryjne
Kalkulator CASIO FX-220 PLUS-2S Zasilanie bateryjne
0 zł
74.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 74.87 zł
Advertisement

Duńska infrastruktura płatnicza jest bezpieczna i wydajna, ale mogą wystąpić sytuacje, w których niektóre rozwiązania płatnicze nie będą działać prawidłowo.

informuje duński bank.

Poza tym Danmarks Nationalbank wydał też inne rekomendacje. Bank sugeruje obywatelom, aby posiadali co najmniej dwie karty płatnicze różnych dostawców. Dzięki temu, na wypadek awarii jednego z nich, będą mieli alternatywę. Poza tym instytucja zachęca też do korzystania z płatności mobilnych bez konieczności posiadania fizycznej karty.

Bank podkreśla, że nie chodzi o sianie paniki. Nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby na realne zagrożenie związane z systemami płatności. Rekomendacje mają charakter prewencyjny w myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony". Warto też dodać, że w Danii trwają prace nad systemem, który pozwoli na przeprowadzanie transakcji płatniczych kartami i cyfrowymi portfelami także w trybie offline.

Image
telepolis
gotówka gotówka z bankomatu gotówka na czarną godzinę Danmarks Nationalbank ile mieć gotówki
Zródła zdjęć: Vital Safo / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Danmarks Nationalbank