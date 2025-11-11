Europejski bank apeluje. Zacznij gromadzić gotówkę

W ostatnim czasie doszło do kilku incydentów, które utrudniły życie Europejczyków. Mowa między innymi o blackoucie w Hiszpanii i Portugalii czy też awarii systemu płatności jeden z firm w Danii. Dlatego też banki coraz częściej rekomendują, aby mieć gotówkę na tzw. czarną godzinę. Najnowsze wytyczne w tej sprawie wydał Danmarks Nationalbank.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank apeluje w sprawie gotówki

Duński bank wydał nowe rekomendacje dla swoich klientów. Wśród nich znajduje się punkt związany z ilością posiadanej gotówki. Według banku każdy z obywateli powinien mieć około 250 duńskich koron (ok. 143 zł) na wypadek awarii. Dzięki temu możliwe będzie zrobienie zwykłych, codziennych zakupów.

Duńska infrastruktura płatnicza jest bezpieczna i wydajna, ale mogą wystąpić sytuacje, w których niektóre rozwiązania płatnicze nie będą działać prawidłowo. informuje duński bank.

Poza tym Danmarks Nationalbank wydał też inne rekomendacje. Bank sugeruje obywatelom, aby posiadali co najmniej dwie karty płatnicze różnych dostawców. Dzięki temu, na wypadek awarii jednego z nich, będą mieli alternatywę. Poza tym instytucja zachęca też do korzystania z płatności mobilnych bez konieczności posiadania fizycznej karty.