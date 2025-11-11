Europejski bank apeluje. Zacznij gromadzić gotówkę
Europejski bank wydał najnowsze wytyczne, dotyczące ilości posiadanej gotówki. Lepiej już teraz się zabezpieczyć.
W ostatnim czasie doszło do kilku incydentów, które utrudniły życie Europejczyków. Mowa między innymi o blackoucie w Hiszpanii i Portugalii czy też awarii systemu płatności jeden z firm w Danii. Dlatego też banki coraz częściej rekomendują, aby mieć gotówkę na tzw. czarną godzinę. Najnowsze wytyczne w tej sprawie wydał Danmarks Nationalbank.
Bank apeluje w sprawie gotówki
Duński bank wydał nowe rekomendacje dla swoich klientów. Wśród nich znajduje się punkt związany z ilością posiadanej gotówki. Według banku każdy z obywateli powinien mieć około 250 duńskich koron (ok. 143 zł) na wypadek awarii. Dzięki temu możliwe będzie zrobienie zwykłych, codziennych zakupów.
Duńska infrastruktura płatnicza jest bezpieczna i wydajna, ale mogą wystąpić sytuacje, w których niektóre rozwiązania płatnicze nie będą działać prawidłowo.
Poza tym Danmarks Nationalbank wydał też inne rekomendacje. Bank sugeruje obywatelom, aby posiadali co najmniej dwie karty płatnicze różnych dostawców. Dzięki temu, na wypadek awarii jednego z nich, będą mieli alternatywę. Poza tym instytucja zachęca też do korzystania z płatności mobilnych bez konieczności posiadania fizycznej karty.
Bank podkreśla, że nie chodzi o sianie paniki. Nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby na realne zagrożenie związane z systemami płatności. Rekomendacje mają charakter prewencyjny w myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony". Warto też dodać, że w Danii trwają prace nad systemem, który pozwoli na przeprowadzanie transakcji płatniczych kartami i cyfrowymi portfelami także w trybie offline.