Windows 11 naprawia kulawy element systemu. No w końcu

Chociaż Windows 11 jest z nami już kilka lat, to wielu użytkowników uważa, że wciąż wiele jego elementów jest niedopracowanych. Co prawda to system dużo lepszy niż na premierę, ale trudno z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, przynajmniej do pewnego stopnia. Dobra informacja jest taka, że jeden z takich niedopracowanych elementów właśnie został poprawiony w najnowszej aktualizacji.

Aktualizacja Windows 11

O czym mowa? O wskaźniku naładowania baterii. Ten co prawda jest bezużyteczny na komputerach stacjonarnych, ale z kolei niezwykle ważny dla użytkowników laptopów. Do tej pory nie był zbyt czytelny. Pojedynczy kolor nie dawał szybkiej i jasnej informacji na temat stopnia naładowania baterii. To się zmieniło za sprawą aktualizacji do Windowsa 11 Build 26200.7019.

Wskaźnik baterii w Windowsie 11 w końcu będzie kolorowy. Przy wysokim naładowaniu będzie miał kolor zielony. Gdy wejdzie w tryb oszczędzania energii (można samemu ustawić poziom, ale domyślnie będzie to 30 proc.) to zmieni barwę na żółtą. Gdy bateria spadnie do 6 proc. lub niżej, to wskaźnik stanie się czerwony.