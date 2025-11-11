Windows 11 naprawia kulawy element systemu. No w końcu
Nowa aktualizacja Windowsa 11 zmienia jeden z elementów, którzy użytkownicy uważali za niedopracowany.
Chociaż Windows 11 jest z nami już kilka lat, to wielu użytkowników uważa, że wciąż wiele jego elementów jest niedopracowanych. Co prawda to system dużo lepszy niż na premierę, ale trudno z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, przynajmniej do pewnego stopnia. Dobra informacja jest taka, że jeden z takich niedopracowanych elementów właśnie został poprawiony w najnowszej aktualizacji.
Aktualizacja Windows 11
O czym mowa? O wskaźniku naładowania baterii. Ten co prawda jest bezużyteczny na komputerach stacjonarnych, ale z kolei niezwykle ważny dla użytkowników laptopów. Do tej pory nie był zbyt czytelny. Pojedynczy kolor nie dawał szybkiej i jasnej informacji na temat stopnia naładowania baterii. To się zmieniło za sprawą aktualizacji do Windowsa 11 Build 26200.7019.
Wskaźnik baterii w Windowsie 11 w końcu będzie kolorowy. Przy wysokim naładowaniu będzie miał kolor zielony. Gdy wejdzie w tryb oszczędzania energii (można samemu ustawić poziom, ale domyślnie będzie to 30 proc.) to zmieni barwę na żółtą. Gdy bateria spadnie do 6 proc. lub niżej, to wskaźnik stanie się czerwony.
Poza tym w ustawieniach systemu możliwe będzie włączenie ciągłego wyświetlania procentowego naładowania baterii. Dzięki temu nie będzie już konieczne najeżdżanie kursorem na wskaźnik. Wystarczy skierowanie na niego wzroku, aby wiedzieć, jaka jest aktualna kondycja akumulatora. Z tego też powodu sam wskaźnik będzie większy niż do tej pory.