Oprogramowanie

Windows 11 naprawia kulawy element systemu. No w końcu

Nowa aktualizacja Windowsa 11 zmienia jeden z elementów, którzy użytkownicy uważali za niedopracowany.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Windows 11 naprawia kulawy element systemu. No w końcu

Chociaż Windows 11 jest z nami już kilka lat, to wielu użytkowników uważa, że wciąż wiele jego elementów jest niedopracowanych. Co prawda to system dużo lepszy niż na premierę, ale trudno z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, przynajmniej do pewnego stopnia. Dobra informacja jest taka, że jeden z takich niedopracowanych elementów właśnie został poprawiony w najnowszej aktualizacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Windows 11

O czym mowa? O wskaźniku naładowania baterii. Ten co prawda jest bezużyteczny na komputerach stacjonarnych, ale z kolei niezwykle ważny dla użytkowników laptopów. Do tej pory nie był zbyt czytelny. Pojedynczy kolor nie dawał szybkiej i jasnej informacji na temat stopnia naładowania baterii. To się zmieniło za sprawą aktualizacji do Windowsa 11 Build 26200.7019.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS i5-13420H 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS i5-13420H 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
-260.03 zł
2859.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599.96 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2023 14" Retina M3 8GB RAM 2TB SSD macOS Gwiezdna szarość
Laptop APPLE MacBook Pro 2023 14" Retina M3 8GB RAM 2TB SSD macOS Gwiezdna szarość
0 zł
12599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 12599.99 zł
Laptop ASUS ROG Strix Scar G635LX-U96411W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix Scar G635LX-U96411W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
-2489 zł
17999 zł - najniższa cena
Kup teraz 15510 zł
Advertisement

Wskaźnik baterii w Windowsie 11 w końcu będzie kolorowy. Przy wysokim naładowaniu będzie miał kolor zielony. Gdy wejdzie w tryb oszczędzania energii (można samemu ustawić poziom, ale domyślnie będzie to 30 proc.) to zmieni barwę na żółtą. Gdy bateria spadnie do 6 proc. lub niżej, to wskaźnik stanie się czerwony. 

Poza tym w ustawieniach systemu możliwe będzie włączenie ciągłego wyświetlania procentowego naładowania baterii. Dzięki temu nie będzie już konieczne najeżdżanie kursorem na wskaźnik. Wystarczy skierowanie na niego wzroku, aby wiedzieć, jaka jest aktualna kondycja akumulatora. Z tego też powodu sam wskaźnik będzie większy niż do tej pory.

Image
telepolis
Microsoft Windows 11 Windows 11 aktualizacja Windows 11 wskaźnik baterii
Zródła zdjęć: Nwz / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCMag