Nowy Apple iPhone Air opóźniony. Powód jest oczywisty

iPhone Air to pierwszy tak cienki telefon w ofercie Apple. Firma z Cupertino liczyła, że znajdzie on swoich fanów wśród użytkowników z zasobnym portfelem. Rzeczywistość okazała się inna. Dlatego kolejny model zostaje opóźniony.

Apple iPhone Air się nie sprzedaje

iPhone 17 nie spełnił oczekiwań Apple pod względem sprzedaży. Zainteresowanie ultracienkim telefonem jest niskie. Na tyle niskie, że nadgryzione jabłko musiało zrewidować swoje plany. Firma zmuszona jest wręcz czasowo wstrzymać produkcję tego modelu, ponieważ podaż była większa niż popyt. Wymagający użytkownicy w większości wybierali modele Pro oraz Pro Max.

Co to oznacza dla przyszłości tej serii? Z nieoficjalnych informacji wynika, że na iPhone'a Air 2 poczekamy dłużej. Model ten został podobno usunięty z przyszłorocznej oferty Apple. Prawdopodobnie nie znajdzie się on w portfolio urządzeń na 2026 rok.