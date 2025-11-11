Sprzęt

Nowy Apple iPhone Air opóźniony. Powód jest oczywisty

Apple iPhone Air miał być wielkim sukcesem. Okazał się niemałą wpadką. Dlatego na następcę poczekamy dłużej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:48
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy Apple iPhone Air opóźniony. Powód jest oczywisty

iPhone Air to pierwszy tak cienki telefon w ofercie Apple. Firma z Cupertino liczyła, że znajdzie on swoich fanów wśród użytkowników z zasobnym portfelem. Rzeczywistość okazała się inna. Dlatego kolejny model zostaje opóźniony.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple iPhone Air się nie sprzedaje

iPhone 17 nie spełnił oczekiwań Apple pod względem sprzedaży. Zainteresowanie ultracienkim telefonem jest niskie. Na tyle niskie, że nadgryzione jabłko musiało zrewidować swoje plany. Firma zmuszona jest wręcz czasowo wstrzymać produkcję tego modelu, ponieważ podaż była większa niż popyt. Wymagający użytkownicy w większości wybierali modele Pro oraz Pro Max.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Niebieski
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-200 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 1TB 6.5" 120Hz Biały obłok
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 1TB 6.5" 120Hz Biały obłok
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Advertisement

Co to oznacza dla przyszłości tej serii? Z nieoficjalnych informacji wynika, że na iPhone'a Air 2 poczekamy dłużej. Model ten został podobno usunięty z przyszłorocznej oferty Apple. Prawdopodobnie nie znajdzie się on w portfolio urządzeń na 2026 rok.

Nie oznacza to, że Apple całkowicie rezygnuje z modeli Air. Firma z Cupertino chce dać sobie więcej czasu, aby lepiej dopracować następcę. Nie można wykluczyć, że ultracienki wariant wróci do oferty, ale prawdopodobnie dopiero w 2027 roku.

Image
telepolis
#Apple apple iphone 17 air iphone 17 air Apple iPhone 18 Air iPhone 18 Air
Zródła zdjęć: Hsin Yen Huang / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Information