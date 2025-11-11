Nowy Apple iPhone Air opóźniony. Powód jest oczywisty
Apple iPhone Air miał być wielkim sukcesem. Okazał się niemałą wpadką. Dlatego na następcę poczekamy dłużej.
iPhone Air to pierwszy tak cienki telefon w ofercie Apple. Firma z Cupertino liczyła, że znajdzie on swoich fanów wśród użytkowników z zasobnym portfelem. Rzeczywistość okazała się inna. Dlatego kolejny model zostaje opóźniony.
Apple iPhone Air się nie sprzedaje
iPhone 17 nie spełnił oczekiwań Apple pod względem sprzedaży. Zainteresowanie ultracienkim telefonem jest niskie. Na tyle niskie, że nadgryzione jabłko musiało zrewidować swoje plany. Firma zmuszona jest wręcz czasowo wstrzymać produkcję tego modelu, ponieważ podaż była większa niż popyt. Wymagający użytkownicy w większości wybierali modele Pro oraz Pro Max.
Co to oznacza dla przyszłości tej serii? Z nieoficjalnych informacji wynika, że na iPhone'a Air 2 poczekamy dłużej. Model ten został podobno usunięty z przyszłorocznej oferty Apple. Prawdopodobnie nie znajdzie się on w portfolio urządzeń na 2026 rok.
Nie oznacza to, że Apple całkowicie rezygnuje z modeli Air. Firma z Cupertino chce dać sobie więcej czasu, aby lepiej dopracować następcę. Nie można wykluczyć, że ultracienki wariant wróci do oferty, ale prawdopodobnie dopiero w 2027 roku.