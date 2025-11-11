Polacy masowo popełniają ten błąd. Koszty są opłakane

Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat transakcji oszukańczych przeprowadzonych za pomocą instrumentów bezgotówkowych w drugim kwartale 2025 roku. Wnioski nie są zbyt optymistyczne. Polacy na potęgę dają się oszukiwać. Wzrosła nie tylko liczba oszustw, ale też ich łączna wartość. Wyniki są rekordowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polacy nabierają się na potęgę

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2025 roku przeprowadzono w sumie aż 21,7 tys. oszustw z wykorzystaniem instrumentów bezgotówkowych, czyli po prostu przelewem. To wzrost aż o 8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem, który już był pod tym względem rekordowy. Łączna wartość takich transakcji wyniosła 172,8 mln zł. Tutaj wzrost wyniósł 6,4 proc.

Od I kw. 2024 r. kontynuowany jest wyraźny wzrost oszustw z wykorzystaniem polecenia przelewu, dokonywanych głównie w wyniku nakłonienia zmanipulowanego płatnika do realizacji przelewu lub udostępnienia wrażliwych danych niezbędnych do autoryzacji przelewu. W II kw. 2025 r. takie transakcje oszukańcze stanowiły 82 proc. wartości wszystkich oszustw poleceniem przelewu. czytamy w raporcie NBP.

Wspominane, oszukańcze transakcje, stanowiły 0,00164 proc. wszystkich transakcji pod względem ich liczby oraz 0,00084 proc. jeśli chodzi o wartość. Chociaż to bardzo niewielki odsetek, to nie zmienia to faktu, że pomimo licznych ostrzeżeń i kampanii Polacy cały czas dają się oszukiwać. Sami oddajemy swoje pieniądze oszustom.

Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, że spadła liczba oszukańczych transakcji za pomocą kart płatniczych. W drugim kwartale 2025 roku było ich niemal 6,9 tys., a ich wartość wyniosła 2,9 mln. To kolejno spadek o 20 i 31,9 proc.