Unia chce zakazu Huawei i ZTE. Bruksela zaciska pętlę

O sprawie poinformował Bloomberg, powołując się na unijne źródła. Według agencji wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen chce przekształcić dotychczasową, niewiążącą rekomendację z 2020 roku w obowiązujące prawo. Rekomendacja ta zalecała, by państwa członkowskie nie używały sprzętu Huawei i ZTE w swoich sieciach telekomunikacyjnych. W myśl nowego projektu, państwa, które nie dostosowałyby się do wytycznych Brukseli dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury łączności, mogłyby zostać objęte procedurą naruszeniową i karami finansowymi.

Bezpieczeństwo naszych sieci 5G ma kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki – powiedział rzecznik Komisji Thomas Regnier, odmawiając komentarza na temat możliwego zakazu.

Bloomberg informuje, że Komisja bada również możliwość ograniczenia dostępu chińskich dostawców do sieci światłowodowych. Bruksela ma także rozważać wstrzymywanie finansowania w ramach programu Global Gateway dla krajów spoza UE, które w swoich projektach wykorzystują sprzęt Huawei.

Huawei nie odpowiedział jeszcze na prośby o komentarz w tej sprawie. Plany Komisji wpisują się w rosnące napięcia polityczne i handlowe między UE a Chinami. Unijni politycy coraz częściej wskazują, że powierzenie kluczowej infrastruktury firmom powiązanym z Pekinem może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Temat jest żywy także w Polsce. Przyjęty niedawno ostateczny projekt znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) wywołał obawy chińskich producentów, że wprowadzenie pojęcia dostawcy wysokiego ryzyka jest działaniem przeciwko nim. Huawei zwraca przy tym uwagę, że urzędowy wymóg usunięcia sprzętu firmy z polskich sieci telekomunikacyjnych będzienaruszeniem umów międzynarodowych. Wcześniej, w podobnych duchu Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytykowało unijną rekomendację.