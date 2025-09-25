Sprzęt

Apple twierdzi, że na iPhone 17 Pro nie ma rys, tylko coś innego

Apple odniosło się w końcu do rys na iPhone 17 Pro. Twierdzi, że te nie istnieją.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:04
it's not a bug, it's a feature — słowa te często są łączone ze Steavem Jobsem i marką Apple, chociaż błędnie. W tym przypadku jednak chętnie byśmy je przytoczyli. Chodzi tu o rysowanie się aluminiowych plecków obudowy iPhone 17 Pro, które zostało zauważone w egzemplarzach pokazowych umieszczonych w sklepach firmy.

Apple: iPhone 17 Pro się nie rysuje

Firma twierdzi, że żadnych rys na ich smartfonach nie ma. A to, co widzimy, nie jest żadnymi rysami. Zamiast tego mamy mieć do czynienia z opiłkami pochodzącymi z magnesów ze zużytych ładowarek MagSafe, które przyczepiają się do powierzchni iPhone 17 Pro, sprawiając wrażenie, że ta jest porysowana. Jednak smartfon ma tak naprawdę być nienaruszony.

Problem w tym, że testy wykonane przez Zacka Nelsona z popularnego kanału YouTube JerryRigEverything wskazują, że problem faktycznie istnieje, co dokładniej opisał Marian. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Możliwe, że egzemplarze w sklepach faktycznie są tylko zanieczyszczone opiłkami z ładowarek MagSafe, ale jednocześnie plecki urządzenia są proste do zarysowania.

#Apple iPhone iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro rysy
Zródła zdjęć: Sam Kohl / X
Źródła tekstu: 9to5Mac