Apple twierdzi, że na iPhone 17 Pro nie ma rys, tylko coś innego

it's not a bug, it's a feature — słowa te często są łączone ze Steavem Jobsem i marką Apple, chociaż błędnie. W tym przypadku jednak chętnie byśmy je przytoczyli. Chodzi tu o rysowanie się aluminiowych plecków obudowy iPhone 17 Pro, które zostało zauważone w egzemplarzach pokazowych umieszczonych w sklepach firmy.

Apple: iPhone 17 Pro się nie rysuje

Firma twierdzi, że żadnych rys na ich smartfonach nie ma. A to, co widzimy, nie jest żadnymi rysami. Zamiast tego mamy mieć do czynienia z opiłkami pochodzącymi z magnesów ze zużytych ładowarek MagSafe, które przyczepiają się do powierzchni iPhone 17 Pro, sprawiając wrażenie, że ta jest porysowana. Jednak smartfon ma tak naprawdę być nienaruszony.