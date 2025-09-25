Bezpieczeństwo

Masz taki smartfon? Wykryto groźną lukę, chodzi o SMS-y

OxygenOS to zmodyfikowany Android opracowany na potrzeby smartfonów OnePlus. Niesie to ze sobą wiele plusów, jak i problemów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:49
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz taki smartfon? Wykryto groźną lukę, chodzi o SMS-y

Tym razem musimy porozmawiać o tych drugich. Otóż w czystym Androidzie, aby aplikacja miała możliwość wysyłania SMS-ów, to musi mieć przyznane specjalne uprawnienia przez samego użytkownika. Odkryto, że przypadku OxygenOS SMS-y może wysyłać dowolna aplikacja zainstalowana na smartfonie i nie potrzebuje do tego przyznawania jej żadnych uprawnień.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus ma problemy z SMS-ami

Pole do nadużyć jest tu niezwykle szerokie. Pozwoli to cyberprzestępcom na wysyłanie fałszywych wiadomości w naszym imieniu, chociażby z prośbą o pomoc finansową. Kolejną kwestią są SMS-y premium, które również mogą być wysyłane ze smartfona z tą podatnością. Warto bowiem pamiętać, że OnePlus wie o luce, jednak jeszcze jej nie załatał. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne SONY WH-1000XM6 ANC Niebieski
Słuchawki nauszne SONY WH-1000XM6 ANC Niebieski
0 zł
1888 zł - najniższa cena
Kup teraz 1888 zł
Kask NILS EXTREME MTW001-1 Szaro-czerwony (rozmiar L)
Kask NILS EXTREME MTW001-1 Szaro-czerwony (rozmiar L)
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Koszulka termoaktywna SPOKEY Dry Hi Pro (rozmiar XL/XXL) Szary
Koszulka termoaktywna SPOKEY Dry Hi Pro (rozmiar XL/XXL) Szary
0 zł
61.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 61.99 zł
Advertisement

Zaleca się, żeby ograniczyć liczbę aplikacji na smartfonach z OxygenOS do niezbędnego minimum i tylko do tych, od naprawdę zaufanych źródeł. Przynajmniej do czasu wydania aktualizacji.

Image
telepolis
oneplus OxygenOS luka bezpieczeństwa
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: bleepingcomputer.com