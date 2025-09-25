Masz taki smartfon? Wykryto groźną lukę, chodzi o SMS-y

Tym razem musimy porozmawiać o tych drugich. Otóż w czystym Androidzie, aby aplikacja miała możliwość wysyłania SMS-ów, to musi mieć przyznane specjalne uprawnienia przez samego użytkownika. Odkryto, że przypadku OxygenOS SMS-y może wysyłać dowolna aplikacja zainstalowana na smartfonie i nie potrzebuje do tego przyznawania jej żadnych uprawnień.

OnePlus ma problemy z SMS-ami

Pole do nadużyć jest tu niezwykle szerokie. Pozwoli to cyberprzestępcom na wysyłanie fałszywych wiadomości w naszym imieniu, chociażby z prośbą o pomoc finansową. Kolejną kwestią są SMS-y premium, które również mogą być wysyłane ze smartfona z tą podatnością. Warto bowiem pamiętać, że OnePlus wie o luce, jednak jeszcze jej nie załatał.