Te nietuzinkowe słuchawki z ANC kupisz dziś za 79 zł

Przyzwyczailiśmy się już, że tanie słuchawki z ANC to wydatek wynoszący grubo ponad 100 zł. Te natomiast można kupić za 79 zł. 

Są one nietypowe pod niemal każdym względem. Ich etui ma podłużny kształt, przez co rzuca się w oczy, a same słuchawki wyglądają jak obłe pastylki z logo marki. W ich wnętrzu znajdziemy natomiast 6-milimetrowe przetworniki i całą gamę mikrofonów, które nie tylko zadbają o wysoką jakość rozmów, ale przede wszystkim o wygłuszenie tego, co nas otacza dzięki ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu.

soundcore A30i

Na uwagę zasługują także baterie. Te w słuchawkach pozwalają na 7 godzin słuchania muzyki bez przerwy. Natomiast te w etui wydłużają ten czas do 24 godzin. Dodatkowo słuchawki spełniają normę IP54, co czyni je odpornymi na warunki atmosferyczne, w tym nawet bardzo mocny deszcz. A to wszystko za jedyne 79 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

soundcore A30i Tanie słuchawki z ANC
