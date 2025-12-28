Te nietuzinkowe słuchawki z ANC kupisz dziś za 79 zł

Są one nietypowe pod niemal każdym względem. Ich etui ma podłużny kształt, przez co rzuca się w oczy, a same słuchawki wyglądają jak obłe pastylki z logo marki. W ich wnętrzu znajdziemy natomiast 6-milimetrowe przetworniki i całą gamę mikrofonów, które nie tylko zadbają o wysoką jakość rozmów, ale przede wszystkim o wygłuszenie tego, co nas otacza dzięki ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu.

Dalsza część tekstu pod wideo

soundcore A30i

Na uwagę zasługują także baterie. Te w słuchawkach pozwalają na 7 godzin słuchania muzyki bez przerwy. Natomiast te w etui wydłużają ten czas do 24 godzin. Dodatkowo słuchawki spełniają normę IP54, co czyni je odpornymi na warunki atmosferyczne, w tym nawet bardzo mocny deszcz. A to wszystko za jedyne 79 zł.