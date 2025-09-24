Wielki hit Netflixa wraca z przytupem. Jak zawsze, w dobrym momencie

"Dyplomatka 3" już ma datę premiery

Kate Wyler (brawurowa rola Keri Russell) powraca na ekrany już po raz trzeci. Pierwsza seria okazała się ogromnym hitem, druga także pobiła rekordy oglądalności. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania co do sezonu 3. także są całkiem spore. Nowy zwiastun robi wrażenie i stanowi zapowiedź całkiem wartkiej i poplątanej akcji.

Netfix ujawnił w zwiastunie nie tylko ogólny zarys akcji, ale także datę premiery, która odbędzie się już za momencik, bo w październiku. Jest zatem czas na nadrobienie poprzednich sezonów, jeśli ktoś przeoczył. A na sezon 3. zanotujcie datę - 14 października 2025.

Fani aktorki Keri Russell mają już po raz trzeci powody do radości. Powraca na ekrany trzeci już sezon nominowanego do nagród Emmy głośnego serialu politycznego. Twórczynią oraz showrunnerką jest Debora Cahn. Za produkcję wykonawczą odpowiada także Keri Russell.

Trzeci sezon "Dyplomatki" - czym nas zaskoczy?

Ambasadorka Kate Wyler nie ma łatwego czasu. Bohaterka przeżywa wyjątkowy koszmar, bowiem właśnie dostała wszystko to, o co na dobrą sprawę prosiła. Przypomnijmy, że oskarżyła wiceprezydentkę o organizację ataku terrorystycznego i przyznała, że ją zastąpi na stanowisku. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, a wiele wskazuje na to, że mąż Kate może być uwikłany w jego zabójstwo. Kate Wyler po raz kolejny musi wejść w buty, w które nie do końca chciała wejść. Do tego jeszcze dodajmy, skomplikowane relacje na szczeblu państwowym z ministrem spraw zagranicznych, a już mamy pewność, że fabuła będzie wymagała ogromnej koncentracji.