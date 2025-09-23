Dopiero trzeci odcinek, a już taki sukces. Jest coś, co przyciąga

"Grupa zadaniowa" ("Task") to serial z Markiem Ruffalo w roli głównej. Jedno zachęca najbardziej, aby zasiąść przed ekranami - za thrillerem stoi twórca fenomenalnego hitu "Mare z Easttown" w której zachwyciła rola Kate Winslett. Czy "Grupa zadaniowa" powtórzy ten ogromny sukces? Wszystko wskazuje na to, że serial jest na właściwej drodze, by zachwycić widzów stacji HBO.

Póki co, "Grupa zadaniowa" zbiera bardzo dobre recenzje wśród dziennikarzy, krytyków filmowych oraz widzów. Wszystko wskazuje na to, że to kawał dobrego serialu. Choć trzeba przyznać, że cała akcja powoli się rozkręca. Ale jak widać - warto dać mu szansę.

"Grupa zadaniowa" kilka słów o fabule

Akcja kryminału rozgrywa się na robotniczych przedmieściach Filadelfii. To właśnie tam, były ksiądz, a jednocześnie agent FBI - Tom, grany przez Marka Ruffalo prowadzi specjalną grupę zadaniową, której głównym celem jest zatrzymanie fali brutalnych napaści na lokalny gang motocyklowy, które mają miejsce w okolicy.

Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie - Agent FBI oraz podejrzany, choć znajdują po dwóch różnych stronach barykady, mają ze sobą wiele wspólnego. Wszystkie zwroty akcji oraz wydarzenia, mające miejsce w serialu, nieuchronnie prowadzą do ich konfrontacji i spotkania.