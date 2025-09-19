Telewizja i VoD

Netflix przygotował się na weekend. Wjechał kolejny wielki hit

"Black Rabbit" to miniserial, który właśnie pojawił się w ofercie Netflixa. Trzeba przyznać, że produkcja zwraca na siebie uwagę bardzo interesującą obsadą - zobaczymy w niej Jude'a Law, Jasona Batemana i Dagmarę Domińczyk.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:28
0
"Black Rabbit" - o czym opowiada serial?

To nic innego jak historia dwóch braci, których pogoń za sukcesem doprowadza na skraj wytrzymałości. Akcja skupia się wokół właściciela najpopularniejszej nowojorskiej restauracji Jake'a Friedkena (w tej roli Jude Law). Pozwala on wrócić do interesu swojemu marnotrawnemu bratu Vince'owi (w tej roli Jason Bateman). Jego powrót wywraca jego dotychczasowe życie do góry nogami. Wraz z bratem powracają głęboko skrywane traumy i pojawiają się nowe zagrożenia.  

Dalsza część tekstu pod wideo

Mamy w serialu także polski akcent i to jest bardzo miłe. U boku Jude'a Law w serialu zobaczymy polską aktorkę — Dagmarę Domińczyk. 

Wojna braci? Wszystko jest możliwe

"Black Rabbit" to doskonała opcja na nadchodzący weekend. To niezwykle wciągający thriller i jednocześnie dość wnikliwe studium postaci, który opowiada o tym, jak silne mogą być więzy rodzinne. I jak łatwo jest zniszczyć świat oraz wszystko, co się w nim znajduje.

Showrunnerami serialu są Zach Bylin i Kate Susman, którzy także odpowiadają za scenariusz. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował jeden z aktorów — Jason Bateman. Pozostałe sześć — Justin Kurzel, Laura Linney i Ben Semanoff. 

Serial "Black Rabbit" składa się z ośmiu odcinków, które zostały udostępnione na platformie Netflix 18 września 2025 roku. 

Image
telepolis
