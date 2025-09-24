Plush wjeżdża na tor razem z polskim talentem

Młody kierowca z wielkimi ambicjami

Tymoteusz Kucharczyk od lat uważany jest za jedno z największych polskich odkryć w motorsporcie. Pierwszy raz wsiadł do gokarta w wieku czterech lat, a dziś ma na koncie sukcesy w Hiszpańskiej Formule 4 i GB3 Championship. W 2024 roku wygrał tam cztery wyścigi i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2025 roku startuje w Euroformula Open Championship, gdzie po pięciu zwycięstwach prowadzi w tabeli. Celem 19-latka jest awans do Formuły 2, a następnie walka o miejsce w Formule 1.

Plush na bolidzie

Od teraz Kucharczykowi będzie towarzyszyć także Plush. Marka operatora z charakterystycznym misiem dołączyła do zespołu kierowcy, a jej logo pojawi się na jego bolidzie do końca sezonu 2025. To kolejna nieoczywista inicjatywa Plusha, który lubi wspierać młodych, odważnych ludzi z pasją.

Nie tak dawno marka była partnerem wyprawy najmłodszej Polki, która w stroju misia weszła na Mount Everest. Teraz "odpala silniki" i rusza na tor wyścigowy.

Kierunek Formuła 1?