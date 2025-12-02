iPhone Fold z komorą parową. Apple szykuje rynkowy hit

Apple jest na ostatniej prostej przed premierą swojego pierwszego składanego smartfonu. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, projekt modelu iPhone Fold wszedł w fazę przedprodukcyjną i do jego ukończenia pozostały jedynie drobne poprawki, co powinno nastąpić w nadchodzących miesiącach. To sugeruje, że iPhone Fold zadebiutuje w 2026 roku, a nie jak wynikało z innych doniesień – dopiero w 2027 r.

Kluczowym osiągnięciem inżynierów Apple jest stworzenie konstrukcji z ekranem pozbawionym widocznej linii zgięcia, co ma wyróżnić urządzenie na tle konkurencji. Nawet Samsung nie wyeliminował do końca tej wady składanych ekranów, choć z generacji na generację nieestetyczna linia jest coraz mniejsza.

Co ciekawe, w raporcie po raz pierwszy pojawiła się informacja, że iPhone Fold zostanie wyposażony w komorę parową, dostarczoną przez firmę Chi Hong. Ma ona zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła. Podobne rozwiązanie znane jest już z modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, choć należy przypuszczać, że ze względu na inną konstrukcję iPhone’a Fold będzie to też całkiem nowy moduł, w innym kształcie.

Sercem urządzenia ma być z czip Apple A20 Pro – pierwsza jednostka firmy wyprodukowana w procesie litograficznym 2 nm, która trafi także do serii iPhone 18. Wydajnościowo należy więc oczekiwań najwyższych możliwości. Z innych doniesień wynika, że ekran główny w iPhonie Fold będzie miał około 7,76 cala, wykonany zostanie w technologii LTPO OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością około 1920 x 2713 pikseli. Doniesienia mówią też, że składany telefon Apple będzie wyposażony w zaawansowany aparat fotograficzny, 12 GB RAM, do 1 TB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności około 5500-6000 mAh.

iPhone Fold powstaje już od 5 lat

Projekt składanego iPhone'a jest już rozwijany przez Apple od pięciu lat, a firma zbudowała już rozbudowany łańcuch dostaw, w którym znaleźli się tacy giganci jak Samsung, TSMC, Foxconn, Shin Zu Shing i Largan Precision. Choć konkurencja w tym czasie wypuściła już kilka generacji swoich foldów, Apple poświęca ten czas na dopracowanie konstrukcji, co powinno zapewnić dobre rezultaty.

Apple najwyraźniej jest pewne sukcesu i szacuje, że w pierwszym roku sprzeda od 7 do 9 milionów sztuk iPhone'a Fold. Stanowiłoby to około 30-40% globalnego rynku składanych smartfonów, który obecnie przeżywa pewną stagnację, głównie z powodu wysokich cen.