Zarób na Paczkomacie. Dodatkowa kasa za parę metrów

Franczyza paczkomatów InPost

InPost wprowadził model franczyzowy dla paczkomatów, umożliwiając właścicielom działek uzyskanie dodatkowego źródła dochodu. System pozwala na montaż urządzeń na prywatnych posesjach, tworząc obopólnie korzystną współpracę.

Model franczyzowy InPostu skierowany jest głównie do właścicieli nieruchomości w strategicznych lokalizacjach. Najczęściej są to tereny przy sklepach osiedlowych, stacjach benzynowych czy miejsca o dużym natężeniu ruchu. Właściciele działek podpisują umowę z firmą, która zapewnia im stały miesięczny dochód w zamian za udostępnienie terenu pod paczkomat.

Ile można zarobić na paczkomacie? To zależy

Wynagrodzenie za udostępnienie działki różni się znacząco w zależności od atrakcyjności miejsca i potencjału rynkowego. Według dostępnych danych, miesięczne stawki kształtują się następująco:

Małe miejscowości: 100-200 zł miesięcznie,

Średnie miasta: 300-600 zł miesięcznie,

Duże aglomeracje: do 1000 zł miesięcznie.

Najwyższe kwoty oferowane są w największych miastach, gdzie potencjał wykorzystania paczkomatu jest największy. Według doniesień Business Insidera, to nawet 12 tys. zł rocznie.

Aby kwalifikować się do programu franczyzowego, działka musi spełniać określone kryteria:

Dostępność przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,

Zasięg sieci GSM niezbędny do funkcjonowania urządzenia,

Dostęp do źródła zasilania elektrycznego,

Minimalna powierzchnia 4 metry kwadratowe,

Odpowiednie oświetlenie i zabezpieczenie terenu.

Właściciel zarabia nie tylko na samym paczkomacie

Instalacja paczkomatu może przynieść nie tylko bezpośrednią korzyść dla właściciela gruntu, jaką są wpływy z InPostu. To także szansa na zwiększenie atrakcyjności lokalizacji i dostarczenie do niej potencjalnych klientów towarów i usług, którzy przy okazji obioru czy nadania paczki, skorzystają też ze sklepów innych okolicznych biznesów.