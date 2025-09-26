Przenośny Xbox już w polskiej przedsprzedaży. Kto kupi Asusa?
Microsoft przekonuje nas, że wszystko może być Xboxem. Jednak w przypadku niektórych sprzętów uświadczymy nawet logo giganta na ich obudowie. Tak jest w przypadku konsol przenośnych ASUS ROG Xbox Ally i ASUS ROG Xbox Ally X.
Obydwa te urządzenia powstały we współpracy z Microsoftem. I mimo logo Xbox na obudowie każde z nich jest napędzane Windowsem, a nie systemem znanym z konsol z serii Xbox. Co jednak nie stanowi większego problemu, ponieważ praktycznie wszystkie gry z konsoli Microsoftu są dostępne także na PC. Od pozostałych urządzeń z serii ROG Ally odróżnia je przycisk Xbox na obudowie i kształt kontrolera, który bardziej przypomina ten z konsol Microsoftu.
Dla kogo jest seria ASUS ROG Xbox Ally?
Mogłoby się wydawać, że to kolejny konkurent Steam Decka. Nic bardziej mylnego. Sprzęty te są stworzone z myślą o graczach, którzy swoją gamingową przygodę skupiają na Xbox Game Pass Ultimate. Usługa ta nie tylko pozwala na granie w chmurze, ale także na pobieranie tytułów z abonamentu na urządzenie i granie w nie na nim lokalnie. Żadnej z tych rzeczy nie zrobimy natywnie na Steam Decku, chociaż są oczywiście pewne obejścia, które na to pozwalają. Jednak większość graczy kupuje taki sprzęt, aby na nim grać, a nie kombinować.
Oczywiście, to wciąż jest Windows. Bez problemu zainstalujemy na ASUS ROG Xbox Ally Steam, GOG, Epic, czy bezpośrednio gry bez launchera z plików instalacyjnych. Jednak przy zakupie konsol z serii ASUS ROG Xbox Ally dostaniemy dodatkowo Xbox Game Pass Ultimate w pakiecie na 3 miesiące. Przyjrzyjmy się teraz samym sprzętom.
Co je łączy?
Pomijając kwestię kolorystyczną — tańszy model jest biały, a droższy czarny — to wyglądają one praktycznie identycznie. Znajdziemy w nich ten sam układ klawiszy, wygląd chłodzenia, jak i ten sam 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 120 Hz. Największe różnice drzemią w środku.
Do obydwu za pomocą dedykowanego adaptera podłączymy także zewnętrzną kartę graficzną, zamieniając przenośną konsolą w przyzwoitego PC do gier.
ASUS ROG Xbox Ally
Jest to ten tańszy przedstawiciel rodziny. Znajdziemy w nim układ AMD Ryzen Z2 A, którego wspiera 16 GB RAM LPDDR5X. Na gry przeznaczono natomiast nośnik 512 GB. Z zasilanie odpowiada natomiast 60 Wh bateria, którą możemy naładować z mocą do 65 W. Asus ROG Xbox Ally został wyceniony na 2599 zł w przedsprzedaży, a do sklepów trafi 16 października bieżącego roku.
ASUS ROG Xbox Ally X
To ten droższy i zdecydowanie mocniejszy model. Tu znajdziemy układ AMD Ryzen Z2 Extreme, którego wspiera 24 GB RAM. Na gry przeznaczono natomiast 1 TB NVMe. Znajdziemy tu także pojemniejszą, bo 80 Wh baterię, która również wspiera ładowanie do 65 W. Został on wyceniony na 3799 zł w przedsprzedaży, a do sklepów trafi 16 października bieżącego roku.