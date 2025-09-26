Konta dla nastolatków nie chronią dzieci, tylko Facebooka

Media społecznościowe są niebezpieczne dla młodych osób, chociaż nie każdy zdaje sobie sprawę dlaczego. W dość powszechnej opinii głównym problemem jest to, że nigdy nie wiadomo, kto czai się po drugiej stronie ekranu. I właśnie na to zareagował Facebook, wprowadzając konta dla nastolatków. Jak one działają? O tym szerzej pisała Ania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Facebook dla nastolatków chroni Facebooka

Kluczowe jest to, że podobne ograniczenia na terenie Unii Europejskiej są obecne w przypadku Instagrama. Ten był więc dla Mety. Skąd ten rok opóźnienia? Ponieważ firma sprawdzała, czy się jej to opłaca i jednocześnie, czy rozwiązuje to największy problem: odsuwa z niej odpowiedzialność i pokazuje, że coś robi w sprawie poprawy sytuacji dzieci. Ostre zarzuty? Niestety, uzasadnione badaniami naukowymi. Głównym zagrożeniem na mediach społecznościowych nie są źli ludzie, czy patologiczne treści -- chociaż te oczywiście występują.

Tak naprawdę poważniejszym problemem są treści, które z pozoru wydają się... pozytywne. Wyidealizowane sytuacje, opowieści o sukcesie, piękne zdjęcia z wakacji, czy opisy idealnego życia. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak przekaz pozytywny. Jednak nastolatek, widząc tego typu treści, porównuje swoje życie, do życia przedstawionego przez innych w mediach społecznościowych. A, że to zawsze będzie wyglądało gorze, to uznaje siebie za gorszego, a swoje życie za niewystarczająco dobre i wybrakowane na tle życia innych osób.

Wedle przeglądu systematycznego The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review, który skupia 11 badań skupionych na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, oraz ich w związku z mediami społecznościowymi jest to jedna z przyczyn narastającego problemu depresji wśród nastolatków.

To jednak nie koniec. Badania te wykazały również, że najbardziej toksyczne treści wymierzone w nastolatków są autorstwa innych dzieci. Te ukryte za ekranem smartfona, czy komputera są znacznie bardziej toksyczne, niż w relacjach bezpośrednich, często obrażając i atakując rówieśników. To również wywołuje problemy psychiczne u młodzieży. Zwłaszcza u dziewczynek, które mają przez to trudności z zaakceptowaniem własnego ciała. Mechanizmy Facebooka skupiają się natomiast na odcinaniu dzieci od niebezpiecznych dorosłych.

Dlaczego mam żal do Facebooka?

To proste: ponieważ Facebook doskonale zdaje sobie sprawę zarówno z tych mechanizmów, jak i tych badań. Mimo to udaje, że głównym problemem jest ten, który kojarzy większość dorosłych z kampanii o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Gigant udaje, że coś robi, aby w razie krytyki móc stwierdzić, że przeciwdziała problemom, wprowadzając specjalne konta do ochrony nastolatków. Tak naprawdę jednak nie reaguje na największe z problemów, które ich dotykają.