Telewizja i VoD

Netflix pozamiatał. Dzisiejsza premiera to prawdziwa petarda

To właśnie na dzisiejszy dzień Netflix naszykował premierę porywającego serialu, który niektórzy już zaczęli porównywać do słynnego "Peaky Blinders". Jedno jest pewne - wszyscy miłośnicy Irlandii oraz dramatów kostiumowych po raz kolejny mogą wygodnie zasiąść przed telewizorem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:58
0
"Ród Guinnessów" czyli "House of Guinness"

Wiadomo nie od dziś, że kufel prawdziwego Guinnessa potrzebuje chwili na to, aby dostatecznie się ustabilizować i być gotowym na zaserwowanie. Niestety, rzecz się ma zgoła zupełnie inaczej w przypadku rodziny Guinnessów - jest ona nieustabilizowana i sprawia wrażenie, że nigdy nie będzie na to gotowa.

Najnowszy serial Netflixa "Ród Guinnessów", który składa się z ośmiu odcinków, opowiada historię czwórki dzieci zmarłego Benjamina Guinnessa, które po nim dziedziczą ogromne imperium. Ale niestety, klucze do tak wielkiego królestwa wiążą się z niewyobrażalną presją i polityką.

Najciekawsze jest to, że słynna rodzina Guinnessów praktycznie nigdy nie została jeszcze właściwie opisana. W końcu podjął się tego zadania, twórca słynnego "Peaky Blinders" i stąd pewność, że czeka na nas kawał dobrego kina. A jest tu o czym opowiadać - to historia rodu, w którym aż kipi od dramatów wszelkiego rodzaju, roi się od skandali i trudnej polityki. Wszystko to jest tłem do pokazania niewiarygodnej skali browarnictwa Guinnessa. 

I nie dajcie się zwieść - to nie jest historia o początkach piwa. Akcja serialu zaczyna się o jedno pokolenie później - po śmierci Benjamina Guinnessa, patriarchy rodu, który uczynił Guinnesa sukcesem. Serial, podobnie jak polska "Scheda", opowiada historię, która rozpoczyna się wraz z odczytaniem kontrowersyjnego testamentu

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix