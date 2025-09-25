Netflix pozamiatał. Dzisiejsza premiera to prawdziwa petarda

"Ród Guinnessów" czyli "House of Guinness"

Wiadomo nie od dziś, że kufel prawdziwego Guinnessa potrzebuje chwili na to, aby dostatecznie się ustabilizować i być gotowym na zaserwowanie. Niestety, rzecz się ma zgoła zupełnie inaczej w przypadku rodziny Guinnessów - jest ona nieustabilizowana i sprawia wrażenie, że nigdy nie będzie na to gotowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowszy serial Netflixa "Ród Guinnessów", który składa się z ośmiu odcinków, opowiada historię czwórki dzieci zmarłego Benjamina Guinnessa, które po nim dziedziczą ogromne imperium. Ale niestety, klucze do tak wielkiego królestwa wiążą się z niewyobrażalną presją i polityką.

Najciekawsze jest to, że słynna rodzina Guinnessów praktycznie nigdy nie została jeszcze właściwie opisana. W końcu podjął się tego zadania, twórca słynnego "Peaky Blinders" i stąd pewność, że czeka na nas kawał dobrego kina. A jest tu o czym opowiadać - to historia rodu, w którym aż kipi od dramatów wszelkiego rodzaju, roi się od skandali i trudnej polityki. Wszystko to jest tłem do pokazania niewiarygodnej skali browarnictwa Guinnessa.