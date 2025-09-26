Aplikacje

Meta szuka pomocy w Google. Chce ulepszyć to, co nas akurat denerwuje

Firma Marka Zuckerberga zwróciła się do Alphabet w sprawie możliwości wykorzystania modeli sztucznej inteligencji Gemini w celu poprawy wyników sprzedaży reklam na Facebooku. Na razie to tylko biznesowe negocjacje, bez ostatecznej decyzji, w sprawie współpracy dwójki cyfrowych gigantów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Meta szuka pomocy w Google. Chce ulepszyć to, co nas akurat denerwuje

Meta chce się rozwijać i bada różne opcje

Według informacji przedstawionych przez agencję Reutersa rozmowy są nadal na mocno wstępnym etapie a obie firmy odmówiły komentarza w tej sprawie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Reuters dotarł jednak do informacji o spotkaniach, na których pracownicy Meta mieli być zainteresowani wykorzystaniem sztucznej inteligencji stworzonej przez Google do rozwoju i poprawy algorytmów reklamowych stosowanych na Facebooku. Meta miałaby wybrać Gemini zamiast własnych rozwiązań AI, ponieważ te nie są w stanie pracować na tak dużej skali i nie radzą sobie z optymalizacją adserwera Facebooka.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Niebieski PB7Y0032PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Niebieski PB7Y0032PL
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Czarny
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

Meta od dłuższego czasu boryka się z problemami związanymi ze sztuczną inteligencją. Niedawno pojawiły się informacje, że firma Zuckerberga myśli o nawiązaniu współpracy z twórcą ChatGPT, firmą OpenAI. Miałaby ona pomóc w poprawie chatbota Mety stosowanego na Facebooku i innych aplikacjach należących do firmy.

Teraz Facebook miałby skorzystać z technologii jednego ze swoich głównych konkurentów na rynku reklamowych. Pokazuje to tylko jak wielkie problemy, mimo miliardowych inwestycji, musi mieć firma Zuckerberga z rozwojem własnych modeli AI.

Tymczasem Google boryka się z własnymi problemami dotyczącymi biznesu reklamowego. Kilka dni temu ruszył proces, w którym amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża firmę o praktyki monopolistyczne związane z należącą do Alphabet platformą reklamową AdX. 

Konta dla nastolatków. Nowa funkcja Facebooka już w Polsce

Image
telepolis
meta; facebook; Zuckerberg AI Google aplikacja Gemini Marka Zuckerberg
Zródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock
Źródła tekstu: reuters