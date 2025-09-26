Meta szuka pomocy w Google. Chce ulepszyć to, co nas akurat denerwuje
Firma Marka Zuckerberga zwróciła się do Alphabet w sprawie możliwości wykorzystania modeli sztucznej inteligencji Gemini w celu poprawy wyników sprzedaży reklam na Facebooku. Na razie to tylko biznesowe negocjacje, bez ostatecznej decyzji, w sprawie współpracy dwójki cyfrowych gigantów.
Meta chce się rozwijać i bada różne opcje
Według informacji przedstawionych przez agencję Reutersa rozmowy są nadal na mocno wstępnym etapie a obie firmy odmówiły komentarza w tej sprawie.
Reuters dotarł jednak do informacji o spotkaniach, na których pracownicy Meta mieli być zainteresowani wykorzystaniem sztucznej inteligencji stworzonej przez Google do rozwoju i poprawy algorytmów reklamowych stosowanych na Facebooku. Meta miałaby wybrać Gemini zamiast własnych rozwiązań AI, ponieważ te nie są w stanie pracować na tak dużej skali i nie radzą sobie z optymalizacją adserwera Facebooka.
Meta od dłuższego czasu boryka się z problemami związanymi ze sztuczną inteligencją. Niedawno pojawiły się informacje, że firma Zuckerberga myśli o nawiązaniu współpracy z twórcą ChatGPT, firmą OpenAI. Miałaby ona pomóc w poprawie chatbota Mety stosowanego na Facebooku i innych aplikacjach należących do firmy.
Teraz Facebook miałby skorzystać z technologii jednego ze swoich głównych konkurentów na rynku reklamowych. Pokazuje to tylko jak wielkie problemy, mimo miliardowych inwestycji, musi mieć firma Zuckerberga z rozwojem własnych modeli AI.
Tymczasem Google boryka się z własnymi problemami dotyczącymi biznesu reklamowego. Kilka dni temu ruszył proces, w którym amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża firmę o praktyki monopolistyczne związane z należącą do Alphabet platformą reklamową AdX.