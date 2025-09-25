mBank mówi STOP. Tych rzeczy nie zrobisz w weekend

mBank poinformował o zaplanowanych pracach modernizacyjnych. Mają one na celu ulepszenie i zabezpieczenie systemów bankowych. To standardowa procedura, która jednak oznacza kilkugodzinne utrudnienia dla klientów w dostępie do swoich pieniędzy.

Przerwa techniczna odbędzie się już w ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę (27/28 września). Prace mają potrwać dokładnie pięć godzin – od 2:30 do 7:30 rano. Warto zapamiętać ten termin, bo w tym czasie niektóre usługi przestaną działać.

Lista utrudnień, czyli czego nie zrobisz w weekend

Bank w opublikowanym komunikacie jasno określił, co zostanie całkowicie wyłączone na czas prac serwisowych. Jeśli planujesz nocną aktywność, musisz wiedzieć, że w podanych wyżej godzinach:

nie zalogujesz się do serwisu internetowego ,

, nie skorzystasz z aplikacji mobilnej ,

, nie złożysz żadnego wniosku ,

, nie zapłacisz kartą za zakupy w Internecie.

Ostatni punkt jest szczególnie ważny. Próba opłacenia zamówienia w sklepie internetowym, subskrypcji VOD czy zamówienia jedzenia online zakończy się niepowodzeniem.

To będzie działać, ale jest haczyk

Na szczęście nie wszystko zostanie wyłączone. mBank zapewnia, że przez całą noc klienci będą mogli korzystać ze swoich kart płatniczych w świecie fizycznym. Oznacza to, że:

zapłacisz kartą w sklepach stacjonarnych, na stacji paliw czy w restauracji ,

, wypłacisz gotówkę z bankomatu.

Bank zastrzega jednak, że mogą wystąpić chwilowe utrudnienia, więc warto mieć to na uwadze. W trybie ograniczonym będzie działać również infolinia. Konsultanci nie będą mieli wglądu w dane klientów, więc nie pomogą w załatwieniu żadnej konkretnej sprawy.

A gdzie jest haczyk? Odpowiedzi udziela mBank w komunikacie:

Pamiętaj, aby zapewnić pieniądze na rachunku powiązanym z kartą. W czasie przerwy nie uzupełnisz stanu konta.