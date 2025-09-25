Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max już są. Konkurencja tego nie przeskoczy

Modele Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max ze względu na swoją konstrukcję to w praktyce całkiem oddzielne telefony niż tradycyjny w formie, podstawowy Xiaomi 17. Chodzi oczywiście o dodatkowe wyświetlacze zintegrowane z wyspą aparatów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Xiaomi 17 Pro rozmiarami przypomina trochę podstawy wariant – wyposażono go w 6,3-calowy płaski ekran OLED LTPO o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 1-120 Hz, z jasnością szczytową do 3500 nitów. Z tyłu znalazł się dodatkowy 2,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Natomiast największy z całej serii Xiaomi 17 Pro Max otrzymał wyświetlacz OLED LTPO 2K o przekątnej 6,9 cala, ze specjalnym układem pikseli, szkłem ochronnym Shield Glass 3.0 oraz 2,9-calowy ekran pomocniczy AMOLED, również 120 Hz.

Oba tylne ekrany AMOLED oferują jasność do 3500 nitów, a ich funkcjonalność wykracza daleko poza zwykły podgląd powiadomień. Dynamic Back Display pozwala m.in. na wyświetlanie animowanych tapet, zdjęć przetworzonych w tapety AI, notatek, powiadomień o podróży czy przesyłce, a także przypinanie QR kodów czy emoji.

Dostępna jest funkcja wirtualnych zwierzaków, z nową generacją postaci o nazwie Pangda, reagującą na gesty użytkownika i różne zdarzenia. Tylny ekran pełni także funkcję wizjera do selfie, pozwalając nagrywać i fotografować głównymi aparatami, z pełnym wsparciem trybów upiększających i filtrów. Co ciekawe, na smartfonie można także zamontować specjalne etui z kontrolerami, dzięki czemu Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max zamieniają się w konsole do gier retro, w które można pograć na tylnym ekranie.

Wizytówką Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max są też solidne systemy fotograficzne Leica Summilux. Główny aparat w obydwu modelach ma rozdzielczość 50 Mpix, sensor Light Fusion 950L 1/1,28″ z obsługą LOFIC HDR, OIS i przysłonę f/1,67. Towarzyszy mu aparat 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem 102° oraz teleobiektywy połączone z matrycami 50 Mpix – tu pojawiają się pewne różnice, w zależności od modelu. Xiaomi 17 Pro ma peryskopowy teleobiektyw (f/3.0) z zoomem 5x i obsługą makro 20 cm, a 17 Pro Max wyposażono w peryskopowy teleobiektyw 5x z przysłoną f/2,6 i makro 30 cm. Model Pro Max dostał również lepszą matrycę w aparacie tele – ma ona fizyczny rozmiar 1/2″. Do tego dochodzi w obu wariantach aparat selfie z matrycą 50 Mpix.

Oba smartfony napędzane są przez Snapdragona 8 Elite Gen 5 z grafiką Adreno 840, wspieranego przez do 16 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz do 1 TB pamięci UFS 4.1. Akumulatory mają pojemność 6300 mAh (17 Pro) i 7500 mAh (17 Pro Max) i obsługują ładowanie przewodowe 100 W oraz bezprzewodowe 50 W, a także funkcję ładowania zwrotnego. Urządzenia mają certyfikat IP68, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z Dolby Atmos i działają pod kontrolą HyperOS 3.