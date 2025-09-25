Xiaomi 17 – kompaktowy mocarz z czterema aparatami 50 Mpix

Podczas wielkiej premiery w Chinach firma Xiaomi oficjalnie zaprezentowała nowego flagowca Xiaomi 17. Smartfon otrzymał nieco mniejszy niż poprzednik, bo 6,3‑calowy płaski ekran OLED M10 LTPO o rozdzielczości 1.5K (2656 x 1220 pikseli), z odświeżaniem adaptacyjnym 1-120 Hz, jasnością szczytową do 3500 nitów i wsparciem dla HDR10+ oraz Dolby Vision. Producent zastosował szkło ochronne Xiaomi Dragon Crystal Glass, deklarując dziesięciokrotnie wyższą odporność na upadki niż poprzednia generacja. Ramki wokół ekranu mają zaledwie 1,18 mm i są całkowicie symetryczne. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sercem Xiaomi 17 jest zaprezentowany również dzisiaj układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w litografii 3 nm, z grafiką Adreno 840. Dopełniają go konfiguracje pamięci 12 GB lub 16 GB LPDDR5X RAM oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci UFS 4.1. Chłodzenie odpowietrzane jest przez trójwymiarowy system pierścieniowy, który według Xiaomi ma trzykrotnie przewyższać wydajność tradycyjnych komór parowych.

Xiaomi 17 oferuje łączność 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dwuzakresowy GPS (L1 + L5) oraz port USB-C 3.2 Gen 1. Znalazły się tu także stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos i cztery mikrofony.

Tylną sekcję foto w Xiaomi 17 tworzy potrójny zestaw aparatów Leica Summilux. Główny aparat ma matrycę 50 Mpix (Light Fusion 950, 1/1.31″, piksele 1,2 μm, przysłona f/1.67), oferuje autofocus z Hyper OIS i nagrywanie wideo w 8K. Towarzyszy mu aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o polu widzenia 102°, przysłonie f/2.4, a całość uzupełnia kolejna jednostka 50 Mpix z teleobiektywem (f/2.0, OIS) i 2,6-krotnym zoomem optycznym, oferująca zakres ostrzenia od 10 cm do nieskończoności. Z przodu znalazł się nowy aparat 50 Mpix z przysłoną f/2.2, obsługujący nagrywanie w 4K przy 60 kl./s.

Obudowa Xiaomi 17 zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68, ma wymiary 151,1 × 71,8 × 8,06 mm, a całość waży 191 g. Do sprzedaży trafi w kolorach różowym Snow Mountain Pink i jasnoniebieskim Ice Melt Blue z matową przezroczystą fakturą oraz w klasycznej czerni i bieli.

Akumulator w Xiaomi 17 ma pojemność 7000 mAh i zawartość krzemu do 16%, co oznacza wysoką gęstość energetyczną oraz obietnicę długiej żywotności przewidywanej na pięć lat. Obsługiwane jest ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W, a także ładowanie magnetyczne oraz ładowanie zwrotne przewodowe i bezprzewodowe 22,5 W. Smartfon działa pod kontrolą systemu HyperOS 3 na bazie Androida 16.