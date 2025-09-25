Samsung rozdaje zegarki, ale jest haczyk. Sprawdź, jak zdobyć prezent

Wystartowała jesienna akcja "Bądź smart z telewizorami Samsung". Zasady na pierwszy rzut oka są proste: kupujesz jeden z najnowszych telewizorów koreańskiego producenta, a w prezencie dostajesz nowiutki smartwatch. Promocja trwa od 23 września do 3 listopada 2025 roku i obejmuje szeroką gamę modeli, od Crystal UHD, przez QLED i Neo QLED, aż po designerskie The Frame.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co można dostać?

W zależności od tego, na jak zaawansowany telewizor się zdecydujesz, czeka na Ciebie jeden z dwóch zegarków. W puli nagród znalazły się najnowsze modele smartwatchy Samsunga z 2025 roku. Klienci, którzy kupią droższe modele telewizorów, mogą liczyć na topowy model Galaxy Watch Ultra. To wytrzymały zegarek dla najbardziej wymagających, naszpikowany funkcjami outdoorowymi i zaawansowaną analityką zdrowia.

Na nabywców pozostałych modeli objętych promocją czeka z kolei smukły i nowoczesny Galaxy Watch8 w wersji LTE (44 mm). Może to być idealny kompan dla osób aktywnych, ceniących sobie lekki design i kompletny pakiet funkcji sportowych oraz zdrowotnych.

Jak zdobyć zegarek? Instrukcja krok po kroku

Tu dochodzimy do wspomnianego "haczyka". O ile zasady nie są skomplikowane, to wymagają od kupującego wykonania kilku konkretnych czynności. Jeśli chcesz otrzymać zegarek, musisz postępować według poniżej instrukcji.

Kup telewizor, w terminie od 23 września do 3 listopada 2025 roku, w jednej z wybranych sieci. Na liście są Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom, Samsung Brand Stores i samsung.pl.



Po zakupie telewizora napisz opinię o nim na stronie promocji, na stronie sklepu lub w porównywarce cenowej. Opinia musi mieć co najmniej 200 znaków oraz zawierać dwa hasztagi: #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent oraz #PromocjaBadzSmartZTelewizoramiSamsung.



Zarejestruj zakup w ciągu 14 dni od daty zakupu, wchodząc na stronę promocji promocja-smartv.samsung.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy, dołączając dowód zakupu, zrzut ekranu z opinią oraz inne wymagane dodatki.



Czekać na nagrodę. Zostanie ona wysłana w ciągu 14 dni roboczych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Najważniejsza zasada brzmi: kto pierwszy, ten lepszy. Pula nagród jest mocno ograniczona. Samsung przygotował łącznie tylko 850 smartwatchy (300 sztuk Galaxy Watch Ultra i 550 sztuk Galaxy Watch8). Organizator będzie przyznawał nagrody według kolejności poprawnych zgłoszeń, aż do wyczerpania zapasów. Warto się więc spieszyć nie tylko z zakupem, ale i z rejestracją.

Aby otrzymać zegarek Galaxy Watch8, należy kupić któryś z tych telewizorów Samsunga: QE65S90FATXXH, QE65LS03FWUXXH, QE75LS03FWUXXH, QE85QN77FATXXH, QE75QN80FAUXXH, QE85QN80FAUXXH, QE85QN1EFAUXXH, QE75QN85FAUXXH lub QE65QN92FATXXH.

Zegarkiem Galaxy Watch Ultra (2025) będą premiowane te modele: QE65QN900FTXXH, QE65QN990FTXXH, QE75QN900FTXXH, QE75QN990FTXXH, QE85QN900FTXXH, QE85QN990FTXXH, QE98QN990FTXXH, QE77S90FAEXXH, QE65S95FATXXH, QE77S95FATXXH, QE83S95FAEXXH, QE83S90FAEXXH, QE85LS03FWUXXH, QE100QN80FUXXH, QE85QN85FAUXXH, QE75QN92FATXXH lub QE85QN92FATXXH.