Czekasz na OnePlus 16? Producent znów ma dziwne pomysły

OnePlus 15 przyniósł kilka istotnych zmian i choć na przykład potężny akumulator 7300 mAh został powitany z entuzjazmem, to inne nowości, w tym dotyczące ekranu i aparatów, wywołały kontrowersje. Może więc w tej sytuacji warto zaczekać na OnePlus 16? Najnowsze doniesienia na ten temat budzą mieszane odczucia, choć producent wszystko będzie zwiększał.

Według informacji publikowanych na Weibo i cytowanych przez znanego leakera Digital Chat Station OnePlus 16 ma szykować wyraźne zmiany dotyczące właśnie ekranu i aparatów.

Po pierwsze mowa o wyświetlaczu z odświeżaniem przekraczającym 200 Hz. Producent od kilku lat podnosił ten parametr, dochodząc do 165 Hz w serii OnePlus 15, ale teraz ma testować panele startujące od 200 Hz. To nie pierwsze takie doniesienie – już w listopadzie pojawiła się plotka o odświeżaniu nawet 240 Hz, a teraz powraca w nowej wersji. Czy to ma sens? Już 165 Hz budzi wątpliwości, bo z tak wysokiego odświeżania skorzystamy tylko w kilku grach mobilnych. Jednocześnie, żeby zapewnić odpowiednią wydajność na te okazjonalne zastosowania, OnePlus obniżył w piętnastce rozdzielczość ze wcześniejszego 2K do 1,5K. Ten ruch przez wielu sympatyków marki jest oceniany negatywnie. Dalsze śrubowanie odświeżania do poziomu ponad 200 Hz tym bardziej wydaje się bezsensowne, a telefon będzie wymagała większej mocy i większego zapasu energii.

Drugi duży temat to aparat i tu z kolei sytuacja wygląda lepiej. Digital Chat Station twierdzi, że OnePlus w swoich telefonach z 2026 roku sięgnie po matryce 200 Mpix, a OnePlus 16 jest jednym z najbardziej prawdopodobnych kandydatów do otrzymania takiego sensora. W przeciekach przewija się także konfiguracja z trzema aparatami. Mówi się o układzie z aparatem głównym 200 Mpix oraz dwoma dodatkowymi modułami 50 Mpix. Takie połączenie mogłoby stworzyć nowe możliwości w OnePlus 16.

OnePlus 16 najprawdopodobniej będzie napędzany przez kolejną generację topowego układu Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Elite Gen 6, którego premiera jest przewidywana na wrzesień przyszłego roku. Należy się też spodziewać akumulatora jeszcze większego niż obecne 7300 mAh.