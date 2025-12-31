Samsung Brain Health wykryje wczesne oznaki nieuleczalnych schorzeń
Według koreańskich źródeł Samsung pokaże na targach CES 2026 nową funkcję Brain Health, która ma wychwytywać wczesne oznaki demencji.
Na styczniowych targach CES w Las Vegas Samsung pokaże funkcję Brain Health – ujawnił koreański serwis ChosunBiz. Jak sama nazwa wskazuje, nowość ma się koncentrować wokół sfery dotąd niedostępnej dla czujników w popularnej elektronice noszonej, czyli zdrowia mózgu.
Rozwiązanie Brain Health ma analizować dane zbierane przez smartfony i zegarki Samsunga, m.in. sposób chodzenia, zmiany w głosie oraz jakość snu. Stworzone przez firmę system wykryje wczesne oznaki pogorszenia się funkcji poznawczych czy pamięci użytkownika na podstawie pomiarów jego codziennych aktywności. W razie wykrycia niebezpiecznych symptomów Brain Health zareaguje.
Gdy Brain Health zauważy niepokojące sygnały, podpowie działania profilaktyczne i zaproponuje dopasowany trening, pobudzający pracę mózgu. Dla zachowania bezpieczeństwa danych i prywatności użytkownika Brain Health ma współpracować z platformą Samsung Knox.
Według doniesień ChosunBiz nowa funkcja jest własnym rozwiązaniem Samsunga i obecnie znajduje się na etapie testów klinicznych z udziałem placówek medycznych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do użytkowników.
Demencja czy inaczej otępienie to jedno z częstszych schorzeń, które wraz z wiekiem stopniowo odbiera zdolność logicznego myślenia, orientacji w terenie i samodzielnego funkcjonowania. Postępująca choroba prowadzi do całkowitej zależności od opiekunów, głębokich zmian osobowości oraz problemów z poruszaniem się, co z kolei zwiększa ryzyko groźnych upadków. Wczesne wykrycie symptomów demencji daje szansę na znaczną poprawę zdrowia, choć choroby klasyfikowane jako demencja są nieuleczalne.