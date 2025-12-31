Samsung Brain Health wykryje wczesne oznaki nieuleczalnych schorzeń

Na styczniowych targach CES w Las Vegas Samsung pokaże funkcję Brain Health – ujawnił koreański serwis ChosunBiz. Jak sama nazwa wskazuje, nowość ma się koncentrować wokół sfery dotąd niedostępnej dla czujników w popularnej elektronice noszonej, czyli zdrowia mózgu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozwiązanie Brain Health ma analizować dane zbierane przez smartfony i zegarki Samsunga, m.in. sposób chodzenia, zmiany w głosie oraz jakość snu. Stworzone przez firmę system wykryje wczesne oznaki pogorszenia się funkcji poznawczych czy pamięci użytkownika na podstawie pomiarów jego codziennych aktywności. W razie wykrycia niebezpiecznych symptomów Brain Health zareaguje.

Gdy Brain Health zauważy niepokojące sygnały, podpowie działania profilaktyczne i zaproponuje dopasowany trening, pobudzający pracę mózgu. Dla zachowania bezpieczeństwa danych i prywatności użytkownika Brain Health ma współpracować z platformą Samsung Knox.

Według doniesień ChosunBiz nowa funkcja jest własnym rozwiązaniem Samsunga i obecnie znajduje się na etapie testów klinicznych z udziałem placówek medycznych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do użytkowników.