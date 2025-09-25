Sprzęt

CMF wyrywa się na wolność. Submarka Nothing będzie niezależna

Firma Nothing ogłosiła, że przekształca swoją budżetową submarkę CMF w niezależną spółkę, a jednocześnie uruchomi w Indiach centrum produkcyjne i badawczo-rozwojowe CMF. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
CMF wyrywa się na wolność. Submarka Nothing będzie niezależna

Tania marka CMF (skrót od „Color, Material, Finish”) zadebiutowała w 2023 roku, wprowadzając na rynek słuchawki bezprzewodowe i smartwatch, a później także smartfony z segmentu budżetowego i średniego. Z założenia miała dostarczać podobne rozwiązania jak główna marka Nothing, ale w tańszej i prostszej formie. Najwyraźniej jednak wprowadzenie na rynek kilku udanych urządzeń CMF skłoniła Carla Pei, szefa Nothing, do nadania submarce większej niezależności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa strategia zakłada ścisłą współpracę CMF z indyjskim producentem Optiemus. W ramach wspólnego przedsięwzięcia cała produkcja urządzeń CMF będzie realizowana lokalnie. Nothing planuje zainwestować w ten projekt ponad 100 mln dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, co ma przełożyć się na około 1800 nowych miejsc pracy. Struktura udziałów w nowej spółce nie została ujawniona. W strukturach firmy znalazł się Himanshu Tondon, wcześniej związany z marką POCO należącą do Xiaomi, który objął stanowisko wiceprezesa działu biznesowego CMF.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon CMF Phone 2 Pro 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon CMF Phone 2 Pro 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Niebieski
Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Niebieski
0 zł
1582.73 zł - najniższa cena
Kup teraz 1582.73 zł
Smartfon NOTHING PHONE 3 16/512GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon NOTHING PHONE 3 16/512GB 6.7" 120Hz Czarny
-481.61 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3517.39 zł
Advertisement

Dzięki oddzieleniu struktur Nothing planuje rozwijać się w dwóch kierunkach: marka Nothing pozostanie w segmencie premium, celując w smartfony i akcesoria z wyższej półki, natomiast CMF ma skupić się na urządzeniach budżetowych i średniopółkowych. Z punktu widzenia użytkownika nic się więc nie zmieni, przynajmniej w pierwszym okresie.

Oddzielenie się CMF od Nothing to efekt dynamicznego rozwoju całej firmy, która zdradziła ostatnio ambitne plany na przyszłość, wykraczające poza smartfony i akcesoria. Carl Pei nakreślił wizję nowego, w pełni personalizowanego systemu operacyjnego wspieranego AI, który będzie się dostosowywał do potrzeb każdego użytkownika z osobna. W efekcie powstaną miliardy indywidualnych systemów. W przyszłości nowa platforma Nothing zasili nie tylko smartfony, ale także np. inteligentne okulary, humanoidalne roboty czy pojazdy elektryczne. Pozostaje więc tylko obserwować, w którą stronę pójdzie CMF.

Zobacz: CMF Buds 2 Plus: są tanie, ale grają bosko (test)
Zobacz: Nothing CMF Phone 2 Pro: nowy król smartfonów do 1 tys. zł (test)

Image
telepolis
Carl Pei Nothing CMF Optiemus
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: GizmoChina